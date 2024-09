ARCHANGELS FEST: O Seară de Legendă la Topoloveni

Un eveniment muzical memorabil la ARCHANGELS FEST din Topoloveni, cu trupe de excepție și surprize inedite!

Absolut spectaculos în prima zi de ARCHANGELS FEST, Topoloveni. Impresionant cum Nicu Covaci a părut că este încă pe scenă. Eu așa mi l-am imaginat, așa mi-l voi imagina de fiecare dată, cum îl știam de zeci de ani, în mijlocul celor de la Pheonix. Aplauze și pentru Nunanțe, My Queen by Dan Helciug (Queen), The RO/CK (AC/DC), BLACK (Metallica/ special guest from Serbia).

Sper să reușesc să ajung și în această seară, mai ales că organizatorii acestui eveniment susținut și de Consiliul Judetean Arges mi-au promis că au ca invitați Condorii Negri, o trupă considerată cumva un fel de Phoenix din Republica Moldova. Sunt curios, chiar sper să ajung să îi văd!”, a anunțat președintele Consiliului Județean Argeș, Ion Mînzînă, un fan al muzicii rock și al evenimentului deosebit care se întâmplă în acest weekend la Topoloveni.

Un eveniment unic in județul nostru, Jurnalul de Argeș fiind un partener activ încă de la prima ediție. Așadar se anunță o seară cel puțin interesantă la Topoloveni, și nu uitați că până la ora 19, când încep concertele, puteți merge și la Castrul Roman Jidova, la festivalul de reconstituire istorică TRANSALUTANUS FEST. LA PORȚILE IMPERIULUI, acolo unde istoria noastră prinde din nou viață!

Sursa: Realitatea de Arges