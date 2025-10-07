MINISTRUL EDUCAȚIEI: NU SE APLICĂ SISTEMUL HIBRID. ORELE SE VOR RECUPERA DUPĂ SUSPENDAREA CURSURILOR

Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat că pe perioada suspendării cursurilor cu prezență fizică nu va fi aplicat sistemul hibrid. Conținutul pierdut urmează să fie recuperat ulterior, în funcție de deciziile luate la nivelul inspectoratelor școlare.

„Hibrid nu va fi, pentru că nu va fi nimeni cu prezență fizică în școli. Regula generală este că odată cu această suspendare a prezenței fizice, sigur, va trebui recuperat conținutul”, a declarat Daniel David. Potrivit acestuia, orele se vor recupera în următoarele săptămâni.

În București, inspectorul general a precizat că unitățile școlare care au facilitățile necesare pot organiza activități online, însă această variantă nu este obligatorie.

Ministrul a atras atenția directorilor de școli să anunțe părinții în legătură cu suspendarea cursurilor, pentru a evita situațiile în care copiii ar putea fi trimiși miercuri la școală.

Daniel David a transmis avertismente și către rectorii universităților, subliniind că deciziile în mediul academic rămân la nivelul autonomiei universitare. „Ne-am asigurat că au primit toate informațiile necesare pentru a decide cel mai bine pentru studenții lor”, a precizat ministrul Educației.

Sursa: Newsinn