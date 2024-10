MIHAI ROMAN, EROUL FC ARGEȘ: DOUĂ GOLURI DECISIVE ÎN LIGA 2

Mihai Roman marchează de două ori pentru FC Argeș, evidențiind determinarea și analiza partidei cu Chindia Târgoviște.

Mihai Roman are două goluri în Liga 2, ambele marcate în tricoul echipei FC Argeș. Cel de-al doilea l-a marcat sâmbătă, 19 octombrie, în jocul contra Chindiei Târgoviște. Roman a făcut analiza partidei cu Chindia și a declarat că, în ciuda scorului, adversarii au pus probleme.

”Am făcut o primă repriză foarte consistentă. Cred că trebuia să rezolvăm meciul din prima repriză; pe lângă golul marcat, am mai avut și alte ocazii mari. Trebuia să rezolvăm meciul din prima repriză, ca să nu mai avem emoții. Începem să legăm victorii, e îmbucurător și sper s-o ținem tot așa. Trebuie să legăm jocurile, să fim consistenți. Este foarte important că am marcat imediat după ce am primit gol. Majoritatea echipelor cad după ce primesc gol. Noi am marcat repede golul doi, iar asta le-a turnat plumb în picioare jucătorilor adverși, ca să zic așa. Cred că meritam victoria! Le mulțumim suporterilor și îi așteptăm și la celelalte meciuri, chiar dacă s-a făcut frig. Sper să se îmbrace bine și să ne susțină în continuare”, a transmis Mihai Roman.

Sursa: Realitatea de Arges