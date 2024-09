MIHAI ROMAN, ATACANTUL FC ARGEȘ, DESCHIDE UN RESTAURANT DE EVENIMENTE ÎN CRAIOVA

Mihai Roman, fotbalistul echipei FC Argeș, inaugurează un restaurant de evenimente la Craiova, susținut de soția sa, Bianca.

Viața de sportiv este scurtă. Mulți fotbaliști reușesc să pună bani deoparte și să investească serios. Este și cazul atacantului echipei FC Argeș, Mihai Roman, care astăzi, la Craiova, orașul său natal, își deschide restaurant de evenimente.

Fotbalistul nu va fi prezent, deoarece se pregătește de derbiul FC Argeș – CS Mioveni, programat sâmbătă, 21 septembrie. Bianca, soția sa, este cea care va avea grijă ca inaugurarea restaurantului să se desfășoare ireproșabil. Jucătorul are mare încredere în consoarta sa.

„Este un proiect amplu, ne extindem. Vom organiza în cel mai mic detaliu nunți, botezuri, onomastice, petreceri pentru copii, petreceri private. Soția mea activa de zece ani în acest domeniu, organiza evenimente, iar eu i-am dat doar forța financiară. Era asociată cu cineva într-o afacere de genul acesta, iar acum avem propria noastră afacere. Cu banii pe care i-am câștigat în carieră am făcut investiții bune. Nu m-am îmbogățit peste noapte, dar am făcut un efort financiar pentru a deschide un salon de evenimente ultramodern. Am încercat să aducem aerul, eleganța și rafinamentul în afacerea noastră de familie. Este un concept diferit, avem de toate acolo, este și un loc de joacă foarte modern, unde cei mici pătrund într-o lume de vis, având decoruri desprinse din desenele animate pe care le îndrăgesc

, ne-a declarat fotbalistul echipei FC Argeș, Mihai Roman.

Sursa: Realitatea de Arges