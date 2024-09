DECLARAȚIILE LUI MIHAI ROMAN DUPĂ MECIUL CU CONCORDIA CHIAJNA

Mihai Roman oferă o analiză detaliată a partidei cu Concordia Chiajna și dezvăluie planurile echipei pentru meciul viitor.

Confruntarea FC Argeș – Concordia Chiajna, contând pentru etapa a șasea din Liga 2, a avut un final palpitant, oaspeții revenind în joc după ce au fost conduși cu 3-0. Unul dintre marcatorii gazdelor, Mihai Roman, a tras concluziile după joc.

„Am arătat foarte bine astăzi, am fost agresivi, ne-am creat ocazii, am înscris trei goluri, dar pe final n-am mai fost așa de concentrați și am primit două goluri; am comis greșeli pe care nu trebuie să le mai repetăm. Îmi doream să treacă mai repede timpul de la meciul cu CSM Slatina, terminat 0-0, număram zilele până la jocul cu Concordia. Îmi doream să arătăm că adevărata fața noastră nu este cea arătată în meciul acela.

Succesele aduc întotdeauna un moral bun, aveam nevoie de puncte, dar obiectivul nostru este să legăm victorii, pentru că vrem să urcăm și mai mult în clasament. Urmează meciul cu CS Mioveni, pe care-l vom pregăti doar la victorie, ne dorim să câștigăm. Vom juca pe același stadion, trebuie să ne mobilizăm și să ne adjudecăm toate punctele puse în joc”, a spus Mihai Roman.

Sursa: Realitatea de Arges