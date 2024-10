ISTORICUL CASEI DE CULTURĂ A STUDENȚILOR DIN PITEȘTI

Prezentăm scurt istoricul evoluției Casei de Cultură a Studenților din Pitești.

Ne-am propus să prezentăm, pe scurt, instituțiile de cultură din Pitești. Dacă despre teatru sau muzeul județean am mai scris câte ceva, în schimb nu am vorbit deloc despre Casa de Cultură a Sindicatelor ori despre Casa de Cultură a Studenților. S-au împlinit, în această vară, 66 de ani de când a fost construită Casa de Cultură a Studenților. Gheorghe Gheorghiu-Dej urma să facă o vizită de lucru, cum se obișnuia, în Pitești, și autoritățile locale s-au gândit să-i ofere o surpriză plăcută, fapt pentru care s-au mobilizat, au confiscat terenul de la un localnic, căruia i-au dat, la schimb, un apartament de două camere, astfel încât, în 6 luni, prin muncă voluntară, s-a reușit construcția clădirii și inaugurarea acesteia, la 10 august. Noua instituție, la început, a purtat denumirea de CASA DE CULTURĂ A TINERETULUI „V. TUDOSE”. Principala activitate era joia, joia tineretului, când se ofereau seri dansante pentru toate categoriile de tineri. Primul director a fost Emil Plăpceanu (1958-1964). În 1964, după înființarea Institutului Pedagogic de 3 ani, „Casa Tineretului” a devenit CASA ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR, denumire păstrată până în anul 1989. Se schimbă și directorul – Dorel Ștefănescu (1964-1976), urmat de Mircea Mărăndici, până în 1989.

În decembrie 1989, clădirea a fost acaparată de un grup de tineri „revoluționari”, devenind un fel de „cuibușor de nebunii”, cum declara fostul director Gh. Dobre. Clădirea s-a numit CLUBUL STUDENȚESC și a fost gestionată de organizația de tineret a FSN. Director, vreo 10 luni, a fost Mihai Untaru (provenit, totuși, din personalul administrativ al noii Universități Pitești).

La inițiativa rectorului de atunci al Universității, Ioan Vucu, s-a obținut aprobare de la Ministerul Învățământului pentru înființarea CASEI DE CULTURĂ A STUDENȚILOR, subordonată direct M.Î. În 1992 s-a organizat concurs pentru postul de director, câștigător fiind Gh. Dobre. În timpul mandatului acestuia de 12 ani, Casa de Cultură a Studenților trece, abuziv, prin hotărâre de guvern, în subordinea Direcției Județene pentru Tineret și Sport, pierzând sprijinul financiar al Universității, ajungând să trăiască din chirii. De altfel, majoritatea spațiului este închiriată unui club. Sunt și alte spații închiriate. După prof. Dobre, ajunge director foarte tânărul scriitor Cristian Meleșteu (2004-2008). Urmează, ca directori, Bogdan Bălan, apoi Dora Andreea Ion, care reorganizează Casa de Cultură a Studenților. Fiind demis de M.T.S., Bogdan Bălan contestă, în instanță, actul și câștigă. Vreme de câteva zile, legalmente, sunt doi directori la Casa Studentului, lupta ducându-se prin avocați. Așa e când se amestecă politicul. Dar, când doi se ceartă, al treilea câștigă, fiind numit ca director Ioan Robert.

În 2012 ajunge director instructorul coregraf Daniel Ionescu. În vara anului 2018, Daniel Ionescu a intrat în concediu de creştere a copilului vreme de un an, iar Florin Ciucă, angajat în cadrul instituției, a fost numit director interimar. În vara acestui an, Daniel Ionescu a fost implicat într-un scandal cu iz penal, fiind suspendat din funcție și plasat sub control judiciar, revenind, interimar, ca director, Florin Ciucă.

Oare câți STUDENȚI participă la activități CULTURALE la Casa DE CULTURĂ a Studenților?

Citește și Expoziţia de pictură a artistului Ion Dumitriu, la Fundaţia Culturală Ilfoveanu & Badea. Citește și Semnal editorial. „Filigram pe un bob de orez”.

Sursa: Realitatea de Arges