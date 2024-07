AVERTISMENT METEO: Cod Roșu de Caniculă Extins în Toată Țara

Agenția Națională de Meteorologie a emis avertizare de Cod Roșu de caniculă extins în toată țara, cu temperaturi extreme și disconfort termic accentuat.

Agenția Națională de Meteorologie a prelungit și extins Codul Roșu de caniculă. Astfel, inclusiv luni și marți, în Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia, Moldova, Dobrogea și sud-vestul Transilvaniei, valul de căldură va continua să se intensifice. Se vor înregistra temperaturi maxime între 37 și 42 de grade, iar pe litoral vor fi de 33-36 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Minimele termice nu vor coborî sub 22 de grade, astfel că vor caracteriza nopți tropicale. Valul de căldură va persista în toată țara și în zilele următoare. Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei vor fi sub Cod Portocaliu. Va fi caniculă, iar temperaturile maxime vor fi de 35-40 de grade. Reamintim că mai mult de jumătate din țară este deja este sub Cod Roșu de caniculă, începând de azi.

Sursa: Realitatea de Arges