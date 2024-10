DR. CĂTĂLIN UȘURELU, NOUL PREȘEDINTE AL COLEGIULUI MEDICILOR ARGEȘ

Reputatul medic Cătălin Ușurelu a preluat funcția de președinte al Colegiului Medicilor din Argeș, pledând pentru unitate în rândul medicilor.

În exclusivitate pentru „Jurnalul de Argeș”, dr. Cătălin Ușurelu a transmis că a preluat această nouă funcție cu mesajul de unitate pentru toți medicii din județ. Trebuie să îmbunătățim imaginea pe care o are profesia medicală, pentru că, din păcate, ați văzut și dumneavoastră, apar tot felul de lucruri, care, de-a lungul timpului, nu ne-au făcut cinste. Care au afectat breasla. Breaslă care sunt convins că în foarte marea ei majoritate e alcătuită din oameni dedicați, competenți, oameni care își fac treaba și care nu cred că sunt apreciați, nici pe departe, pe măsura muncii lor. Asta aș vrea să scot în evidență, că breasla noastră e un lucru de care țara asta are nevoie, să rămână aici, să-și exercite profesia aici și s-o facă, așa, cu dăruire și competență, așa cum am făcut-o și noi, și colegii noștri din Cardiologie, din Spitalul Județean ș.a.m.d. Acesta e mesajul, de unitate și de a promova lucrurile bune și corecte, în societate și în breasla noastră, ca exemplu

Dr. Cătălin Ușurelu este medic primar cardiolog, cu competență în cardiologie intervențională. A fost și șeful secției de Cardiologie a Spitalului Județean Argeș.

