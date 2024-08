PROTESTUL MEDICILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE PENTRU APĂRAREA COLEGILOR DE LA SPITALUL PANTELIMON

Mai mulți medici români din diaspora susțin doctorițele de la Spitalul Pantelimon, avertizând asupra impactului negativ al presiunii publice asupra practicii medicale.

Mai mulți medici români care lucrează în străinătate au sărit în apărarea celor două doctorițe de la Spitalul Pantelimon, arestate preventiv pentru „omor cu premeditare”. Unul dintre ei este medicul Torje Iuliu, care lucrează în Germania, notează evz.ro.

În opinia lui, presiunea publică și investigațiile intense asupra medicilor din cazul Spitalului Pantelimon vor duce la o practică medicală ultra-defensivă, susține specialistul într-o postare pe Facebook. Mai mult, el apreciază că nu este exclus un exod al personalului medical din România.

„Sunt medic primar în anestezie și terapie intensivă, cu supraspecializare în terapie intensivă specială și medicină de urgență. În anii pandemiei, deși am fost departe, n-am uitat niciodată de cei de acasă. M-am întors de câte ori a fost nevoie, am luptat alături de colegii mei pentru a salva vieți, chiar și atunci când speranța părea să se stingă. Am preluat pacienți critici, am organizat transporturi pentru cei ce aveau nevoie de circulație extracorporeală, și împreună cu colegii ultramotivați din Oradea, am pus bazele unui curs de ECMO, pentru ca tinerii specialiști români să poată duce mai departe arta salvării vieților prin tehnici avansate. Dar acum, în lumina evenimentelor recente, mă tem că ceea ce vedem este doar începutul unei perioade întunecate pentru medicina din România.”

