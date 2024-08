Expoziția dezvăluie ororile penitenciarelor comuniste, aducând povestea cutremurătoare a deținuților politici la lumină.

Am ascultat, cu emoție, mărturia domnului Sergiu Rizescu, supraviețuitor al ”Fenomenului Pitești”: celule de beton, saltea de paie, pernă de paie, un frig care te paraliza, așa erau condițiile din închisorile comuniste. Am văzut cătușe, uniforme de deținut, uși de celulă, gratii, fotografii, documente sau scrisori ale deținuților, pe scurt: ”martorii tăcuți” la tot ce au îndurat deținuții politici în închisorile comuniste. Fiecare lucru are câte o poveste cutremurătoare din spatele gratiilor. Sunt adevăruri despre ce însemna un penitenciar politic în dictatură. Dacă aveți drum prin Argeș, mergeți la expoziție! Doar așa puteți realiza că astfel de orori nu trebuie să se mai repete. Și putem face asta dacă vom spune fără perdea ce înseamnă sistem comunist și conducere dictatorială. Mulțumesc, Administrația Națională a Penitenciarelor, pentru colaborarea cu echipa Memorialului. Și în special, foștilor deținuți politici și familiilor lor. A fost munca unei echipe de excepție. Mulțumesc Maria Axinte, fondatoarea Memorialului Închisoarea Pitești, pentru invitație și pentru implicare”, a transmis Alina Gorghiu, referindu-se la expoziția de excepție de la Memorialul Închisoarea Pitești.

Sursa: Realitatea de Arges