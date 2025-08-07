MARIUS LULEA, AUR: ”CREȘTEREA DE TVA REPREZINTĂ UN JAF LA ADRESA CELOR CARE MUNCESC CINSTIT”

Marius Lulea, prim-vicepreședintele AUR, a declarat, miercuri seară, în direct la Realitatea PLUS, că majorarea TVA reprezintă un jaf la adresa celor care muncesc cinstit în România.

”Creșterea de TVA reprezintă un jaf la adresa celor care muncesc cinstit și cumpără bunuri în România. Au tăiat bursele la elevi, educația nu este gratuită în România, nu se alocă 6% din PIB pentru educație.

Pensionarii au fost impozitați cu 10%, de parcă 3.000 de lei reprezintă o pensie de lux, deși premierul pleacă acasă, dacă calculăm toate indemnizațiile și forfetarele, cu aproape 20.000 de euro, în fiecare lună, și 3.000 de lei pentru ei înseamnă lux. Și tot nu le-au ajuns banii”, a spus reprezentantul AUR.

