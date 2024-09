ANTRENORUL MARIUS BRATU, DEBUT AMAR PE BANCA TEHNICĂ

Antrenorul Marius Bratu suferă un debut dificil înfruntând echipa Corvinul Hunedoara.

Antrenorul Marius Bratu a debutat cu stângul pe banca tehnică a echipei Muscelul Câmpulung. În cadrul etapei a șaptea din Liga a II-a, muscelenii au pierdut partida din deplasare, disputată în fața echipei Corvinul Hunedoara, cedând cu 0-3.

După jocul de la Hunedoara, Marius Bratu, noul antrenor al echipei din Câmpulung, a spus că victoria Corvinului este meritată, însă diferența de scor este exagerată. ”Știam de la început că întâlnim un adversar puternic, eram conștienți de forța sa. Știam ce ne așteaptă. Am pregătit meciul și mi-am dorit foarte mult să plecăm de la o organizare defensivă impecabilă. Consider că este o victorie meritată a celor de la Corvinul, dar mi se pare că scorul este exagerat. În prima repriză nu am pus probleme, dar în cea de-a doua repriză a fost ceva mai bine; din păcate, am neglijat faza de apărare. Ne așteaptă meciuri importante, grele. Vrem, nu vrem, trebuie să ne depășim condiția, să ne ridicăm, din punct de vedere mental, la nivelul și importanța fiecărui meci în parte, să tratăm serios și să facem cât mai multe puncte”, a declarat Marius Bratu.

Cu un nou eșec suferit în acest sezon, al cincilea în șapte etape, FC Muscelul Câmpulung rămâne cu 6 puncte acumulate și ocupă locul 19. Argeșenii sunt la egalitate cu CSC Șelimbăr, Metalul Buzău și Chindia, dar toate au un golaveraj superior. În etapa a opta a Ligii 2, muscelenii joacă pe teren propriu, sâmbătă, de la ora 11, cu Metaloglobus București, clasată pe locul 2 în acest moment, cu 15 puncte.

Sursa: Realitatea de Arges