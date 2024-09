ARCHANGELS FEST TOPOLVENI: MARELE PREMIU ÎN TOMBOLE 2024

La sfârșitul acestei săptămâni, vineri, are loc Archangels Fest Topoloveni, un eveniment ce aduce premii de prestigiu și muzică live incendiară.

La sfârșitul acestei săptămâni, vineri, are loc Archangels Fest Topoloveni, pe aerodromul din oraș. Direct din garajul arhanghelilor, marele premiu al tombolei ARCHANGELS FEST 2024 va fi un: Suzuki Marauder 800cmc Limited Edition James Dean & Marilyn Monroe. REGULAMENT tombolă: Doar abonamentele full acces (indiferent de perioada în care sunt cumpărate) beneficiază de participare în tombola festivalului. Persoanele care participă la festival doar o singură zi (indiferent care), însă doresc să participe și la tombolă, o pot face prin achitarea abonamentului full acces (online sau la fața locului). Revendicarea tichetului pentru validarea participării în tombolă și introducerea lui în urnă se face doar în momentul accesului în festival (nu mai târziu) și doar pe baza abonamentului full acces achiziționat online sau la fața locului. Extragerea câștigătorului va avea loc sâmbătă seară, după terminarea concertelor. Vineri, de pe scenă nu vor lipsi, de la ora 18, Nuanțe, My Queen by Dan Helciug (Queen), The RO/CK (AC/DC), BLACK (Metallica/ invitați tocmai din Serbia) și PHOENIX Transsylvania IN MEMORIAM NICU COVACI. Sâmbătă, tot de la 18, cântă: Condorii Negri, Altar, Trooper și VUNK.

Sursa: Realitatea de Arges