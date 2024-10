MARCEL CIOLACU ÎN ARGEȘ: ”ESTE NECESAR UN PARTENERIAT SOLID ÎNTRE STATUL ROMÂN, PATRONATE ȘI SINDICATE PENTRU A ÎNTĂRI INDUSTRIA AUTO”

,,Orașul Mioveni are nevoie de o infrastructură de transport pe măsura volumului din ce în ce mai mare al traficului rutier și de mașini livrate de Uzina Dacia. Tocmai în acest sens am venit cu proiecte și sprijin clare la nivelul Consiliului Județean și al Ministerului Transporturilor condus de Sorin Grindeanu. Am preluat la Consiliul Județean tema de proiectare pentru Drumul Expres Pitești – Mioveni și dăm drumul la licitație. De asemenea, vom asigura cofinanțarea pentru construcția Centurii Ocolitoare a orașului. Mă bucur să constat și că lucrările la noul pod de la Racovița avansează conform graficului”, a afirmat Ion Mînzînă.