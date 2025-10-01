MAE: ATENȚIONARE DE CĂLĂTORIE PENTRU FILIPINE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească pe teritoriul Republicii Filipine asupra faptului că, în conformitate cu datele transmise de autoritățile locale, un cutremur cu magnitudinea de 6,9 grade pe scara Richter a avut loc la data de 30 septembrie 2025, ora 21:59. Seismul a afectat regiunea Visayas din centrul țării.

În context, a fost emisă o avertizare de tsunami pentru zonele de coastă din insulele Leyte, Cebu și Biliran cu recomandare de evacuare.

Cetățenii români sunt sfătuiți să evite călătoriile în zonele de risc și să urmărească cu atenție mesajele transmise de autorităţile locale.

Cutremur puternic în Filipine: cel puțin 69 de morți, pagube uriașe. Autoritățile au declarat stare de calamitate

MAE recomandă cetăţenilor români consultarea paginilor de Internet https://www.phivolcs.dost.gov.ph/index.php/earthquake/earthquake-information3, https://manila.mae.ro şi www.mae.ro

Totodată, MAE reamintește cetăţenilor români că în Republica Filipine sunt frecvente fenomenele naturale extreme: erupții vulcanice, cutremure, taifunuri, tsunami, inundații, care pot crea serioase riscuri de călătorie.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Manila: +63288439014, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatori în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al misiunii diplomatice a României în Republica Filipine: +639178170939.

Sursa: Newsinn