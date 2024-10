LUDOVIC ORBAN CRITICĂ AFIRMAREA CANDIDAȚILOR LA PREZIDENȚIALE ÎN TIMPUL SFÂNTEI PARASCHEVA

Liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban, atrage atenția asupra prezenței politicienilor la evenimentele religioase.

Ludovic Orban, liderul Forţa Dreptei și candidat la prezidențiale, a subliniat la Iaşi că un candidat care apare doar în an electoral la Sfânta Parascheva comite o greşeală gravă. El a menționat că el însuși vine la Iaşi ca un pelerin obișnuit și face acest lucru aproape în fiecare an.

Întrebat cum privește prezența altor candidați la alegerile prezidențiale la manifestările religioase de la Iaşi, Ludovic Orban a evidențiat că el vizitează Catedrala Mitropolitană ieșeană aproape în fiecare an pe 14 octombrie. A adăugat: „Orice candidat la președinție care crede că va câștiga voturi venind la Sfânta Parascheva doar în anul electoral se înșală. Eu vin la Iaşi aproape în fiecare an, la fel cum vin aproape în fiecare an şi de 24 ianuarie. Aici nu se câștigă voturi. Nu cred că cineva care are păcate se poate considera iertat doar pentru că face un pelerinaj. Aceasta nu va determina un candidat să câștige mai multe voturi. Este necesar să se căiască, să nu mai păcătuiască. Românii vor urmări această campanie, vor analiza candidații la președinție și își vor acorda votul în funcție de încrederea pe care o au în fiecare candidat. Eu sunt la Iaşi ca un pelerin obișnuit”, a subliniat Ludovic Orban.

Sursa: Realitatea de Arges