LIDER AUR, DEZVĂLUIRI DESPRE MIZA SCHIMBĂRII PUTERII ÎN ANPC. CINE ESTE ÎN SPATELE ATACURILOR

Gheorghe Piperea face dezvăluiri despre grupul de interese care vrea să preia puterea la ANPC, una dintre instituțiile de forță ale statului, alături de MAI și ANAF.
„În acest moment, întreaga conducere a ANPC este neutralizată. Atât președintele, cât și directorul general, sunt sub control judiciar. De asemenea, un secretar de stat din Ministerul Economiei, care avea în subordine ANPC, este reținut în vederea arestării.
Nu cunosc dosarului și nici nu intenționez să mă pronunța asupra acuzațiilor, dar…
În condițiile în care vine urgia pe consumatori, mai ales pe partea bancară, de utilități și de produse cu defecte, a lăsa ANPC prea mult timp în postura de instituție – groggy este una dintre cele mai proaste vești. Vin executările, vin abuzurile, vin mega – păcălelile de black – fraier – day, vin junk-urile de pe Shein și Temu, iar consumatorii sunt de izbeliște…
Și mai grav: există riscul ca la ANPC să vină ca președinte un userist. Or, usere este gruparea politică cea mai vehement susținătoare a băncilor abuzive, a corporațiilor delincvente și a comercianților recalcitranți și cea mai violent opozantă contra consumatorilor. Doar cu usere în guvern și parlament am avut “ocazia” de a vedea cel mai urât aspect al politicii în genunchi făcută de slugi ale corporațiilor. Ei, useriștii, au fost cei mai vocali contestatari ai legilor de protecția consumatorilor pe care le-am scris – inclusiv legea dării în plată. Deși sunt niște stângiști extremiști, useriștii și-a construit butaforia de “partid de dreapta” cu ocazia opoziție țipătoare pe care au făcut-o acestor legi de protecție a consumatorilor…
Cu un președinte userist al ANPC, corporațiile abuzive și comercianții incorecți vor zburda în România – și nu îi va mai sancționa nimeni”, scrie avocatul Gheorghe Piperea pe Facebook.
Sursa: Realitatea din AUR