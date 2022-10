Astăzi, la ora la care vorbim, războiul dintre lumea liberă și rămășițele URSS a intrat într-o nouă fază, care poate duce la distrugerea întregii omeniri. Ca orice dictator aflat captiv în propria capcană, Putin este acum mai volatil ca niciodată. Părăsit de prieteni, până și China sau India, fiind reticente la cererile Moscovei, liderul de la Moscova nu mai are nimic de pierdut.

În acest moment, trăim cea mai periculoasă etapă a războiului, asta pentru că Vladimir Vladimirovici poate lua decizii iraționale, fără a mai ține cont de nimeni și de nimic. Mă îndoiesc de faptul că ar fi atât de instabil încât să atace țări NATO, inclusiv România, așa cum apocaliptic se vehiculează. Tot mai multe voci, unele chiar din cercul intern al puterii din Rusia, susțin că Putin trebuie să părăsească scena și să iasă din prim-plan. Neobosit, acesta nu vrea însă să negocieze altfel decât pe câmpul de luptă, și nu la masa tratativelor care pot încheia războiul. Refuză dialogul care poate salva zeci de mii de vieți nevinovate și întreaga omenire de la foamete și criză economică. Azi, contraofensiva ucraineană se poartă cu succese notabile, iar armata lui Putin se întoarce cu spatele la front, încercând să scape din încercuire. Dar efortul depus de trupele Kievului este unul imens, cu pierderi grele. Chiar și așa, Moscova pare că își dorește ca luptele să nu se încheie și așteaptă sosirea pe front a generalului „iarnă”. Asta pentru că în realitate dictatorul dansează singur, iar unicul as din mâneca sa este șantajul energetic, pentru că nu poate apăsa butonul nuclear fără consecințe dramatice. Face paradă cu submarine ale apocalipsei, dar știe că dacă va lansa un focos atomic, reacția aliaților va fi una pe măsură. Totuși, nu putem ignora amenințările lansate de la Kremlin. Scenariul conform căruia Vladimir Putin ar vrea să testeze torpila nucleară în Marea Neagră, asta pentru a pune la punct Turcia, România și Bulgaria, este unul plauzibil. Trăim clipe în care viitorul întregii omeniri se decide sub ochii noștri. După anunțul mobilizării și anexarea celor patru regiuni din Ucraina, Rusia pare să dețină controlul unor eventuale negocieri. Cu toate acestea, impulsionați de succesele de pe front, liderii de la Kiev spun că nu vor accepta nici ei discuții, decât după ce vor alunga invadatorii din țara lor. Este clar că pacea negociată nu va veni prea curând, ci poate ca urmare a unui eveniment de forță majoră. În lipsă de soluții și criză de timp, Putin poate apela la orice mijloc pe care îl are la dispoziție. Faptul ca Putin e izolat pe plan internațional este dovedit cât se poate de clar de reacțiile oficiale de după anunțul anexărilor ilegale. Singurul stat care a recunoscut alipirea celor patru regiuni este Coreea de Nord. China, India si Brazilia s-au abținut sa condamne în cadrul ONU gestul Rusiei iar Iranul, deși aprovizionează cu drone armata Kremlinului, s-a declarat oficial împotriva dezmembrării Ucrainei. Liderul suprem de la Moscova încearcă disperat sa găsească aliați. Ba chiar i-a transmis o scrisoare omologului chinez, scrisoare în care își reafirmă dorința ca cele două state să coopereze pentru CITEZ „stabilirea unei noi ordini mondiale”. Ce nu înțelege Putin este ca noua ordine globală nu îl va include și pe el. După anunțul mobilizării parțiale, devine evident că și frontul de acasă s-a destabilizat. Dovada sunt protestele tot mai vocale ale rușilor care nu vor război. Oamenii nu doresc să își de viața pentru nebunia unui individ care visează la recrearea unui imperiu de mult apus, dar si fără sustenabilitate în realitățile noului mileniu. Discursul de după anexările ilegale a amintit întregii lumi de cel al lui Joseph Goebbels, din februarie 1943, an în care a devenit clar că apocalipsa pornită peste omenire de Hitler avea sa se întoarcă peste Germania. Ca și atunci, și acum- în fata unui public atent selecționat, s-a făcut apel la războiul total. Dar, în timp ce Putin a fugit din Moscova și se ascunde, conform spionilor aliați, în buncărul din Siberia, poporul său se trezește. Reverberațiile cutremurului social și politic se întind în toate colțurile Federației Ruse. Discursul propagandist se domolește chiar și în spațiul public, acolo unde se recunoaște eșecul invaziei din Ucraina. Chiar și așa, cert este că lumea nu mai poate fi la fel. Dacă războiul din țara vecină se va încheia azi, scânteile sale aprind colțuri de lume în care domnea pacea fragilă și câștigată cu preț uriaș. Putin a provocat un precedent și a trezit dorința de separatism în multe regiuni. Ba chiar și în centrul Europei, cu implicații directe pentru țara noastră. Semințele urii sunt plantate cu sârg de Viktor Orban al Ungariei și locotenenții săi din România, în Ardealul nostru și în Balcani. Dorința de separatism este alimentată permanent prin derapaje de nepermis ale liderilor maghiari care conduc de la Budapesta, dar și la București. În aceste vremuri, orice este posibil! Tocmai de aceea nu trebuie să lăsăm lucrurile la voia sorții. Altfel ne vom trezi cu un nou pumnal înfipt în inima țării! Este nevoie ca politicienii de azi să se ridice la înălțimea vremurilor pe care le trăim, poate mai mult ca niciodată. Îl felicit pe fostul premier Mihai Tudose pentru criticile tot mai puternice și reacțiile ferme la adresa celor care visează să rupă România. Mi-aș dori ca și alții să ia atitudine în această chestiune. Din păcate, țara noastră este sufocată de corupție, ascunsă în permanență după niște perdele de fum ridicate intenționat de către decidenți. Cu războiul la porțile țării, aflăm că Armata Română nu a mai putut apăra flancul estic al NATO după ce o rețea de escroci a stricat mai multe aeronave de luptă MiG-21 Lancer. Avioanele au fost alimentate cu kerosen de proastă calitate, iar procurorii investighează cum s-a putut întâmpla așa ceva. Prejudiciul final adus Armatei Române a fost stabilit de parchet la peste 6,5 milioane de euro. Uluitor! Că românii o duc tot mai greu, indiferent de etnia din care fac parte, o demonstrează și statisticile. Într-un singur an, cheltuielile noastre au crescut cu aproape 700 de lei. Pentru a supraviețui, o familie are nevoie, în medie, de 5.375 de lei. 60% din bani se duc pe facturi și pe mâncare. Iar cel mai greu le este bătrânilor care trebuie să se descurce cu bani puțini, hrăniți doar cu iluzia unor posibile majorări de pensii în buzunare. Mulți fac economie la sânge și strâng cureaua tot mai tare, nevoiți să aleagă între alimente și medicamente. Unii chiar au ajuns să mănânce sau se se spele la lumina lumânării. Iar politicienii mai adaugă niște kilometri în plus la maratonul supraviețuirii românilor. După ce le-au fost mărite salariile, în unele cazuri, chiar și cu două pensii minime, aleșii locali vor mări taxele. Au găsit soluția potrivită pentru ei și ai lor! Pentru noi, cei de rând, nu-s parale la bugetul îmbuibat cu miliarde tot din buzunarele noaste, asta din cauza facturilor nesimțite. Și cum o veste proastă nu vine singură, observăm că ratele nu fac excepție: țin și ele pasul cu scumpirile și explodează din nou. BNR a majorat iar dobânda de politică monetară, a șaptea oară în acest an! Dobânda cheie a ajuns acum la 6,25 la sută, cu un punct procentual mai mare. Românii sunt disperați, mai ales că mulți dintre ei plătesc rate duble față de anul trecut. La începutul anului, dobânda de politică monetară a ajuns la 2%, iar de atunci a crescut constant, spre disperarea a milioane de oameni ce pot rămâne fără case. Iar opoziția este degeaba! După ce Simion și AUR au organizat marele protest eșuat împotriva jafului din energie, la care patrioții de carton s-au certat pe microfon, vedem că preocupările reale sunt diametral opuse. Așteptam soluții, proiecte legislative serioase din partea celor de la AUR, mai ales pe tema crizei energetice. Astăzi vedem că au alte priorități: anume să ceară reintroducerea uniformelor școlare în învățământul preuniversitar. Asta arde acum!? Rușine să vă fie! Da, eu sunt de acord cu uniformele, dar as vrea sa văd ca sunteți preocupați de chestiuni serioase: cum salvați de la foame pensionarii care merg la piața cu doi lei, ca sa fiarbă o fasole verde și să mai apuce si ziua de mâine. Bătrânii noștri, celor ce le datoram ce avem astăzi, postesc de sărăcie! Sunt flamanzi dar sătui de promisiuni! Pe copiii care merg la culcare cu stomacul gol îi vedeți?! V-ați grăbit sa va votați vouă majorare, ca aveți privilegii, dar oamenilor care chiar au crezut ca voi nu intrați in politica doar ca sa faceți bani nu le dati decât promisiuni! Odată îmbrăcată haina de politician cuvântul nu mai are prioritate sa fie respectat, urmat de fapte. Astăzi de ziua educației vreau sa mulțumesc tuturor dascălilor, educatorilor, profesorilor care șlefuiesc cu mare suflet generațiile care vin! Mi-am pus speranțele in Sorin Cîmpeanu și regret ca a plecat înainte de a realiza toate proiectele vitale educației noastre! Un om calificat cu viziune! Păcat ca a făcut un pas in spate ca sa facă loc actualului ministru pentru care nu știu de ce am o mare reținere sa îl cred bine intenționat! Legat de atacurile in rafala asupra Bisericii Ortodoxe, cred ca o linie progresista ar distruge complet educația din România iar multe voci avizate deja se tem de aceasta numire spontana, mai degrabă cu rădăcini în USR Reper, decât în PNL. Timpul este de partea noastră, vom judeca după fapte! Doar sa nu dormim! Nu suntem in siguranța! Copiii noștri si nepoții noștri nu sunt in siguranța! O educație neomarxista îngropa orice respect fata de mama, tata, bunici, familie! Nu vrem asta nu? Sa cultivam dragostea! Sa avem credința tare si prin fapte bune vom atrage vremuri bune! Întreaga lume privește cu groază către Moscova și așteaptă deciziile unui dictator încolțit, însă liderii noștri parcă trăiesc în alt film. Tocmai de aceea vrem să luăm pulsul guvernării chiar de la demnitarul-cheie din cabinetul condus de generalul Nicolae Ciucă. Ministrul Apărării, Vasile Dîncu va face în această seară, în exclusivitate la Legile Puterii analiza momentului. Înaltul oficial are date de ultimă oră și ne prezintă ultimul raport de pe frontul ucrainean: cât de aproape suntem de al treilea război mondial și cât de reale sunt amenințările nucleare ale Moscovei? Cât de bine pregătită este țara noastră pentru a răspunde unui potențial atac, dar și ce se va întâmpla cu Republica Moldova. Devine stagiul militar obligatoriu? Ce se întâmplă cu achiziția de echipamente și când ajung în țara noastră dronele de ultimă generație? Imediat vin și răspunsurile. Inainte să închei vreau să spun că indiferent de cât de multe sesizări voi avea la CNA, eu nu ma voi opri din a apăra biserica și credința, țara cu tradițiile si valorile ei unice; pentru ca viitorul aparține patriotilor, aparține celor ce-si iubesc țara, celor ce protejează cetățenii si pun pe primul loc interesul național! Și unul din telespectatori dacă înțelege cât de important este sa ne păstram suveranitatea- este un câștig, dacă vrem democrație! Sesizările de tip: „nu e normal ca un moderator, adică eu, sa sprijin fățiș biserica” nu ma descurajează, ma motivează sa continui lupta pentru viitorul nostru luminat! Și asta se poate doar cu credință si Biserica alături! Și încă ceva! Înainte de haina de moderator, om de televiziune, tânăr antreprenor- eu sunt românca! Fiica României! Nu voi înceta sa muncesc si sa lupt pentru țara mea! Și nu sunt singura, am tot sprijinul echipei noastre si sprijinul vostru, al telespectatorilor mei! Rămâneți alături de noi pentru că urmează o ediție eveniment, cu răspunsuri esențiale despre viitorul României!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir.