Liderul AUR, George Simion, a vorbit, luni seara, în cadrul emisiunii „Legile Puterii"

„Eu sunt liderul politic care s-a luptat cu propaganda rusă în Basarabia până am fost expulzat si ne-am luptat pentru Basarabia românească împotriva imperialismului rusesc care se manifesta acum in plin efect in Ucraina. În Ucraina asistăm la crime de război facute de criminalul Vladimir Putin. (…) Eu cred că în acest moment Rusia lui Vladimir Putin este o mare amenințare pentru pacea mondială, dar totodată statul ucrainean a avut atitudini cât se poate de neprietenoase cu minoritatea românească care numără 500.000 de suflete acolo. Este de neconceput ce a facut Federația Rusă”, a precizat George Simion la Realitatea PLUS.

George Simion, despre unirea României cu Republica Moldova

Liderul AUR a vorbit și despre unirea României cu Republica Moldova: „Eu am crescut în ultimii 10 ani frustrat de faptul că erau diferiți oameni care spuneau ca nu e acum momentul. Orice criză naște oportunități. Nici în 1918 nu era momentul, pentru că rămăsesem cu o țară foarte mică. Am scris noi pe toate zidurile și în toate inimile din țara asta: <<Basarabia e România>>”.

Deputat USR, agresat de liderul AUR

În timp ce la graniță e război, iar România este afectată de crize multiple, politicienii continuă circul în Parlamentul României. Comisia Juridică urmează să decidă cum îl va sancționa pe George Simion, după ce acesta l-a agresat fizic pe Iulian Bulai. Incidentul s-a petrecut la o ședință de plen, după ce deputatul USR l-a acuzat pe liderul AUR că ar colabora cu Rusia. Enervat, George Simion l-a tras de urechi pe Iulian Bulai.

„Nu am fost amendat. Eu vorbeam despre cum putem construi un spital din banii aceia de la buget pentru partidele politice, pe care noi nu vrem să îi folosim pentru partid, pentru activitate politică. Vrem să construim un spital, am avut două inițiative legislative, se discuta despre asta. Am avut o inițiativă legislativă pentru familiile numeroase să fie taxate mai puțin.

Domnul Bulai nu are ce să facă decât să îmi facă plângeri. Eu ar trebui să ii fac plângeri pentru postări homofobe, că m-a făcut homosexual în postarea legată de faptul că l-am urecheat simbolic. Mă preocupă altceva în momentul de față decât domnul Bulai”, a afirmat George Simion în cadrul emisiunii „Legile Puterii”.

Sursa: Realitatea din AUR