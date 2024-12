LEGENDARUL RONALDINHO VA FI PREZENT LA SPORTS FESTIVAL 2025

Fostul mare fotbalist brazilian Ronaldinho Gaucho va participa la ediţia de anul viitor a Sports Festival, au anunţat, joi, organizatorii evenimentului de la Cluj-Napoca, într-un comunicat remis AGERPRES.

Evenimentul va avea loc în BTarena pe 14 iunie şi ”va oferi fanilor o experienţă de neuitat”.

Publicul va avea ocazia să îl vadă pe marele jucător brazilian în cadrul unui show fotbalistic, ”un concept unic, care pune accent pe spectacol şi tehnică”. Evenimentul va reuni sportivi invitaţi şi va avea momente spectaculoase, precizează organizatorii.

„Anul viitor, în 14 iunie, voi fi la Sports Festival, în România. O să joc alături de prietenii mei. Sunt sigur că ne vom distra. Ne vedem acolo!”, a transmis Ronaldinho Gaucho.

„Este un vis împlinit aducerea lui Ronaldinho la Sports Festival. Sunt mândru că avem la Cluj-Napoca asemenea legende, la cel mai mare eveniment multi-sportiv din România. Să îl vezi live, în faţa ochilor, pe cel care ne-a vrăjit cu jocul său spectaculos este cu siguranţă o experienţă care nu se compară cu a-l urmări în social media sau la TV. Va fi un show fotbalistic cum nu s-a mai văzut până acum! Se va juca într-un sistem de 5+1, în fiecare echipă, iar numele care vor urma vor fi de asemenea extrem de mari. BTarena este locul în care an de an am organizat evenimente sportive memorabile şi tinde să devină un spaţiu al amintirilor de neuitat pentru fanii sportului. Demonstrativul din 2025 promite să le întreacă pe toate. Cu siguranţă, va fi cel mai mare eveniment sportiv pe care l-am organizat până acum, unul care va inspira şi va rămâne în sufletul fiecărui fan prezent în sală, în 14 iunie”, a declarat Patrick Ciorcilă, co-fondator al Sports Festival.

Organizatorii anunţă că fanii se vor putea pre-înregistra pentru a avea acces la biletele de la meciul organizat în 14 iunie 2025, pe bilete.sportsfestival.com. Numărul biletelor la show-ul lui Ronaldinho este limitat la cele 9.000 de locuri disponibile în BTarena şi se vor pune în vânzare în mai multe etape. Startul pre-înregistrărilor s-a dat joi 12 decembrie, la ora 14:00, iar cele 3.000 de bilete se vor pune în vânzare marţi 17 decembrie, la ora 14:00, la cel mai bun preţ posibil. Fiecare persoană înscrisă va putea achiziţiona maximum patru bilete.

Cei care sunt pre-înregistraţi, dar nu au reuşit să achiziţioneze bilete în prima etapă, o vor putea face la începutul anului 2025, în cel de-al doilea val, când vor fi anunţate şi alte nume ale unor jucători care vor fi prezenţi la Sports Festival.

Ronaldinho, cunoscut pentru driblingurile sale spectaculoase şi contribuţia sa remarcabilă în fotbalul internaţional, este singurul jucător care are în palmares Cupa Mondială (2002), Copa America (1999), Cupa Confederaţiilor (2005), Copa Libertadores (2005), Champions League (2006 cu FC Barcelona) şi Balonul de Aur (2005), fiind unul dintre cei mai carismatici jucători de fotbal din toate timpurile. Născut în Porto Alegre, Brazilia, Ronaldinho a scris istorie la cluburi de prestigiu precum Paris Saint-Germain, FC Barcelona şi AC Milan.

Cea de-a şasea ediţie a Sports Festival va avea loc în 12-15 iunie 2025, la Cluj-Napoca.

AGERPRES