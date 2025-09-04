LEGEA PRIVIND PENSIILE MAGISTRAȚILOR, APROBATĂ AUTOMAT DE PARLAMENT, ÎN LIPSA UNEI MOȚIUNI DE CENZURĂ

Parlamentarii au avut la dispoziție trei zile, de luni până miercuri, să depună moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan pentru asumarea răspunderii pe proiectul privind pensiile magistraților. Termenul a expirat miercuri, la miezul nopții. Proiectul mai poate fi contestat la Curtea Constituțională a României, înainte de a fi promulgat de președinte.

În Constituția României se precizează că, dacă Guvernul nu cade prin moțiune de cenzură, după ce și-a asumat răspunderea pe un proiect de lege, proiectul se consideră adoptat.

„Dacă Guvernul nu a fost demis, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat”, conform Constituției.

Până la promulgare, însă, legea poate fi contestată la CCR, conform Constituției.

Cine poate contesta legea la CCR

Sesizările pot fi făcute de:

– preşedintele României

– unul dintre preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului

– Guvern

– Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

– Avocatul Poporului

– un număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori

– din oficiu, asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei

Proiectul a generat reacții dure din sistemul judiciar și a dus la declanșarea de proteste de către instanțe și parchete, prin suspendarea activității.

Pe durata suspendării activității, magistrații vor judeca doar cauzele considerate urgente, atât în materie penală, cât și civilă, potrivit hotărârilor adunărilor generale a instanțelor care au anunțat declanșarea protestelor.

În materie penală se vor judeca: măsurile preventive, măsurile de siguranță cu caracter medical și cererile privind emiterea mandatelor de supraveghere.

În materie civilă, vor fi soluționate măsurile de protecție a minorilor (încuviințare adopție sau plasament de urgență, de exemplu), măsuri asiguratorii, ordonanțe președințiale în situații de risc privind integritatea minorilor, acordarea/stabilirea de tratamente medicale, răpirile internaționale de copii, ordine de protecție, suspendarea actelor administrative și suspendarea grevelor.

Ce prevede proiectul

Legea introduce creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani pentru magistrați, cu o perioadă de tranziție de 10 ani, precum și plafonarea pensiei la 70% din ultimul salariu net. În urma negocierilor din coaliție, ca urmare a protestelor magistraților, termenul de tranziție ar putea fi extins la 15 ani, iar plafonul majorat la 75%.

Aceste prevederi au stârnit nemulțumiri în rândul corpului magistraților, care au organizat proteste și au avertizat asupra riscului de blocaj în sistemul judiciar.

Bolojan: Valoarea pensiei unui magistrat să fie de maximum 70% din ultimul salariu net

Avizul Consiliului Legislativ și riscul de neconstituționalitate

Consiliul Legislativ a emis un aviz negativ, invocând contradicții cu jurisprudența CCR și lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii, obligatoriu pentru orice proiect de lege care privește statutul magistraților. Potrivit documentului, legea încalcă cel puțin opt decizii anterioare ale CCR.

Mai mulți experți au avertizat că proiectul ar putea fi redactat chiar „deliberat” pentru a fi respins la Curtea Constituțională, situație care ar genera o criză politică.

Sursa: Realitatea din Justitie