LEGĂTURA DINTRE DAVID POPOVICI ȘI PEP GUARDIOLA: SECRETELE UNUI CAMPION OIMPIC

Antrenorul Adrian Rădulescu dezvăluie legătura specială dintre David Popovici și Pep Guardiola.

Adrian Rădulescu, antrenorul campionului olimpic David Popovici, a dezvăluit recent care este legătura dintre sportivul român și Pep Guardiola, antrenorul celor de la Manchester City. Acesta a declarat că este un mare fan al tehnicianului din Premier League, pe care îl consideră „un perfecționist” și a recunoscut că este impresionat de soluțiile pe care acesta le adoptă la antrenamente. „Eu sunt un mare fan Pep Guardiola, îl văd un perfecționist, așa cum sunt si eu, și admir la el abilitatea de a se adapta. Sezon de sezon, uneori și la mijlocul sezonului, mereu găsește câte ceva, o schimbare, un artificiu tactic. Cred că sunt fotbaliști și înotători grozavi la antrenament, dar când vine meciul sau cursa nu mai reușesc să aibă același nivel de prestație și aici este importantă echipa, pentru că Pep nu este singur, așa cum nici eu nu sunt”, a declarat Adrian Rădulescu, antrenorul campionului olimpic David Popovici, pentru Sportsnet. Adrian Rădulescu a dezvăluit cum a reușit să-l conducă pe sportiv spre medalii importante. „În relația cu David am descoperit că de multe ori antrenorul trebuie să-i dea încredere sportivului, dar nu în modul în care se gândește lumea, ci pe căi mai puțin umblate. Am aflat că trebuie să înțelegi mai mult omul și să-I acorzi spațiu să se deschidă către tine. În ceea ce mă privește, am descoperit că antrenorul trebuie să fie mai preocupat de gesturile, limbajul și mesajele sale, am descoperit că există mult mai multe cămăruțe ascunse pe drumul performanței, în care trebuie să-ți faci curaj să intri, să faci lumină și să-ți ajustezi drumul. Am învățat că nu e ușor, dar nici imposibil”, a mai adăugat Adrian Rădulescu.

Sursa: Realitatea de Arges