LAZARUS: „TELEVIZIUNEA LUI GHIȚĂ MĂ ATACĂ PENTRU CĂ NU CANDIDEZ ȘI O SUSȚIN PE ANCA ALEXANDRESCU” – VIDEO

Invitat în emisiunea lui Claudiu Giugrea, „Tunurile pe politice”, Luis Lazarus a relatat dialogul pe care l-a purtat cu oamenii din televiziunea fugarului Ghiță, după ce au început atacurile la adresa sa. Europarlamentarul suveranist a relatat că i s-ar fi „reproșat” faptul că o sprijină pe Anca Alexandrescu în cursa pentru Primărie, în loc să se ocupe de propria sa ascensiune politică.