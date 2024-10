PRIMĂRIȚA CÂMPULUNGULUI EFECTUEAZĂ O RECTIFICARE A DECLARAȚIEI DE AVERE

La doar câteva zile după completarea declarației de avere, primărița Câmpulungului rectifică documentul, adăugând un împrumut de 25.000 de lei.

Și asta deoarece a apărut ceva în plus la capitolul Datorii, acolo unde an de an au fost menționate două credite contractate la Banca Transilvania. Iar plusul este de 25.000 de lei, un împrumut primit în acest an și care trebuie să fie returnat tot în 2024. Banii i-a primit de la un coleg de partid, actual și viitor consilier municipal.

Iar dacă tot a venit vorba de credite, e cert faptul că economista Elena Lasconi a procedat și la o refinanțare. Altfel nu se explică faptul că în declarația din acest an un credit de la bancă are indicat anul 2017 ca fiind cel al contractării, iar în actele din trecut este prevăzut anul 2013.

Sursa: Realitatea de Arges