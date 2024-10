MINISTRA JUSTIȚIEI, ALINA GORGHIU, DESPRE GHIDUL PENTRU SESIZAREA FAPTELOR DE VIOLENȚĂ ȘI HĂRȚUIRE SEXUALĂ

Vineri a fost lansat ghidul privind sesizarea faptelor de violență și de hărțuire sexuală, iar Alina Gorghiu a explicat importanța acestuia și măsurile implementate de minister.

La hotelul Ramada, Pitești, Alina Gorghiu, ministra Justiției, a vorbit despre cum le ajută în mod concret ghidul pe victime și care sunt celelalte măsuri implementate de minister în favoarea lor. Reamintim că, începand cu 1 octombrie 2024, în județul Argeș a devenit operațională monitorizarea agresorilor cu brățara electronică.

„Este extraordinar să vad o sală plină de femei la lansarea acestui „Ghid privind sesizarea faptelor de violență și de hărțuire sexuală”, pe care Ministerul Justiției l-a elaborat cu o intreaga echipa de femei carora va rog sa imi permiteti ca in fata dvs. sa le multumesc. A fost un proiect pe care l-au facut voluntar, a fost un proiect de suflet pentru mine ca ministra, pentru ele ca femei.

Suntem in sala 400 – 500 de persoane. Mare parte dintre dvs. sigur sunteti mame, bunici, cadre didactice, antreprenoare, eleve, sunteti oameni pentru care siguranta conteaza foarte mult. Siguranta noastra, a familiei, a prietenilor nostri. Si da, siguranta este o prioritate pentru noi toti pentru ca altfel nu ne-am afla cu totii astazi in aceasta sala. Și cred că cel puțin o dată în viață, fiecare dintre noi a trăit sentimentul de nesiguranță, sentimentul de teamă.

Ganditi-va daca s-a intamplat vreodata sa te intorci de la serviciu sau de la școală seara tarziu dupa ce s-a lasat intunericul si s-a tinut cineva dupa tine. Da? Ganditi-va daca ati primit, cumva, avansuri insistente de la coleg pentru că iti statea foarte bine rochia mov. S-a intamplat? Sau daca v-a terorizat si v-a amenintat cineva online. S-a intamplat si asta?

Dragile mele, dragii mei, Sigur v-ati amintit de toate aceste situatii neplacute cu totii acum cand le-am enumerat. Sa stiti insa ca nu doar femeile pot fi victime, pot fi si barbatii si orice persoana indiferent de vârstă, sex, statut social. Poate sa fie victima la școală, la locul de muncă sau chiar pe stradă. Oricine poate sa fie victima unei hartuiri sau unui act de violenta.

Ce ma bucura pe mine, in schimb, este faptul ca in ultimul timp am vazut multe, dar multe victime care si-au facut curaj să vorbească. Multe dintre ele tinere sau foarte tinere. Abuzate, hărțuite, fie in universitati, fie in scoli, fie la locul de muncă.

Din păcate, sunt încă multe victime care pastreaza tacerea calvarului trait. Le e teamă, le e rușine, nu intraznesc să povestească prin ce au trecut, nu cunosc faptul că statul le protejează sau, efectiv, considera ca vina le aparține. Orice victima trebuie sa stie ca nu este asa, nu e vina ei! Si trebuie sa stie că statul roman are pârghii ca sa o protejeze.

Ministerul Justiției alocă resurse financiare importante si asigură resursă umană calificată și tot ce e necesar ca sa protejam aceste victime. Si vreaj sa stiti toti cei care sunteti in aceasta sala, si toti cei care ne urmaresc, si toate femeile si tinerele care au probleme: ca in mine au un partener de dialog si nu public.

Sunt aici la orice discutie, pentru orice mesaj care nu va este confortabil sa il adresati altcuiva. Si va spun cu emotie in glas pentru ca am zeci de exemple in ultimele luni de tinere, de fete, care m-au cautat si pe care am putut sa le ajut, cu o vorba, cu un sfat si cu Ghidul acesta pe care il lansam astazi la Pitesti.

Așa a apărut ideea elaborării la Ministerul Justiției a acestui Ghid pentru ca realmente este nevoie de acest instrument care sa le spuna victimelor că tăcerea nu e o soluție! Repet! Cand esti victima, tacerea nu este o solutie! Astfel de fapte nu sunt permise pentru ca ele sunt infracțiuni și sunt incriminate, fie de Codul Penal, fie de alte norme.

Ce face Ghidul acesta pe care astazi il lansam? Acest Ghid indruma victima către autoritățile competente. Și va răspunde la cateva întrebări care sigur v-au preocupat daca ati fost victima la un moment dat. Cui ma adresez? Cum scriu plangerea? E in scris sau pot sa o fac verbal? Ce drepturi am eu, ca victima? Sunt multe intrebari pe care sigur le aveti si pe care le puteti lamuri cu acest Ghid.

Este un mijloc de informare accesibil, la dispozitia victimei, și nu numai, și poate fi accesat și online, pe site-ul Ministerului Justiției. Acest Ghid vine să completeze o serie lunga de măsuri pe care le-am adoptat la Ministerul Justitiei în sprijinul victimelor si pentru protecția lor.

Și o sa va dau cateva exemple! Pe 31 august a intrat în vigoare legea pe care o stiti probabil mare parte dintre voi de extindere a ordinului de protecție. Victimele tuturor formelor de violență, ca este psihica, ca este fizica, ca este online, pot solicita ordin de protecție indiferent de relația pe care o au cu agresorul.

Pana in august, violenta era raportata exclusiv la mediul familiei. De la sfarșitul lunii august am extins faptele de violenta la orice tip de agresor. Ca atare, am initiat o campanie de informare în mass-media si le multumesc televiziunilor si radiourilor pentru ca au preluat acest film pentru ca imi doresc sa afle si altii despre campania noastra.

Doar anul acesta au fost înregistrate peste 61.000 de dosare penale la nivel național pentru fapte comise cu violență, precum: infracțiuni la viața sexuală, vătămări corporale, amenințari, hărțuire, violarea vieții private.

În Argeș, pentru că suntem în Pitești, statistica pe primul semestru din 2024 arată că sunt aproape 6.500 de dosare în lucru, dintre care 1.700 pentru fapte comise anul acesta.

Vă mărturisesc ca mi-aș fi dorit să fie alta situația, să nu avem niciun dosar pe rolul Parchetelor și al Instanțelor referitoare la fapte de violență. Dar asta este societatea în care trăim și pe care trebuie, impreuna, să o educăm.

Pentru că suntem la Pitești, vă mai dau o informație de interes pentru tot judetul Argeș! De aceasta săptămâna, incepand cu 1 octombrie 2024, în județul nostru a devenit operațională monitorizarea agresorilor cu brățara electronică. Este vorba de brățara electronica pe care o poate folosi pentru a ține agresorul departe de victimă.

Partea buna este ca atunci cand s-a folosit acest mecanism de monitorizare electronica, victimele au fost protejate. Nu există niciun caz de femeie care să fi fost omorâtă, viata ei să fie pusă într-un pericol grav atunci când agresorul a purtat acest mecanism de monitorizare electronică.

Mai avem mecanismul de acordare a voucherelor pentru victimele infracțiunilor. Este o altă măsură pe care statul a luat-o pentru a proteja aceste victime. Ele pot obține până la 5 salarii minime brute pe economie pentru acoperirea unor nevoi urgente: cazare, medicamente, transport.

Pentru 2024 avem 300 de asemenea vouchere, fiecare fiind in cuantum de maxim 18500 de lei. Deja am acordat primul voucher de 18.000 lei, la Iași, sunt multe alte dosare în lucru. Problema pe care o întâmpinăm este că victimele infracțiunilor, ca e vorba viol, de trafic de persoane, de proxenetism nu cunosc că au această posibilitate să apeleze la ajutorul din partea Ministerului Justitiei.

O să vă rog pe dumneavoastră, când întâlniți genul acesta de persoana, va rog sa să ii spuneti că există acest mecanism! Putem sa le acordam suport, avem colegi care asta fac si putem sa le acordam tot sprijinul de care au nevoie.

Este foarte important sa stiti ca pentru mine, ca Ministru al Justiției, sprijinul dumneavoastră este extrem de necesar. Vă consider pe dvs doamnelor in principal, domnilor in secundar, emisari foarte buni ai acestor măsuri pe care statul le poate pune la dispoziția victimelor.

Dacă auziți că o prietena este amenintata de un individ pe internet, daca stiti ca vecina dumneavoastră este lovită în mod constant de soț, dacă știți că cel de la etajul 7 a bătut pe cineva de la etajul 1 pentru locul de parcare, dacă ați fost martori la absolut orice incident cu violență, vă rog, sesizați.

Pentru mine ca ministru, ca mama, ca femeie, siguranța fiecăruia dintre noi, în special a copiilor și a femeilor este extrem de importantă.

Subiectul acesta rămâne prioritate zero a mandatului meu, de aceea nu am să lungesc vorba pentru că sunt mulți colegi care vă vor da informații extrem de utile despre cum ne putem proteja in fata violentei, dar îmi permit să vă rog să ne unim eforturile pentru ca ne dorim cu totii sa avem o societate mai sănătoasă, în care siguranța noastră trebuie să fie o certitudine!

Mulțumesc mult!”, a declarat Alina Gorghiu.

Sursa: Realitatea de Arges