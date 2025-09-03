KREMLINUL CĂTRE TRUMP: PUTIN NU CONSPIRĂ ÎMPOTRIVA SUA CU XI ȘI KIM

Kremlinul a declarat miercuri că președintele rus Vladimir Putin nu conspiră cu președintele chinez Xi Jinping și cu liderul nord-coreean Kim Jong Un împotriva Statelor Unite ale Americii și a sugerat că, probabil, președintele american Donald Trump a fost ironic în criticile sale, transmite Reuters.

Trump a declarat marți că este ‘foarte dezamăgit’ de Putin și a sugerat într-o postare pe Truth Social că Xi, Putin și Kim conspiră împotriva Statelor Unite.

‘Fie ca președintele Xi și minunatul popor chinez să aibă o zi minunată de sărbătoare’, a scris președintele Statelor Unite pe rețeaua sa Truth Social. ‘Vă rog să le transmiteți cele mai calde urări lui Vladimir Putin și lui Kim Jong Un în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii’, a adăugat el într-un mesaj pe un ton sarcastic.

Întrebat despre remarcile lui Trump de către televiziunea de stat rusă, consilierul de politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a spus că speră că Trump să fi fost ironic.

‘Aș dori să vă spun că nimeni nu a conspirat, nimeni nu a plănuit nimic, nicio conspirație’, a transmis Ușakov.

Xi a avertizat miercuri că lumea se confruntă cu o alegere între pace sau război la o paradă militară masivă de la Beijing, unde a fost flancat de Putin și Kim într-o demonstrație de forță fără precedent.

AGERPRES