KELEMEN HUNOR: UDMR VA SUSȚINE PRELUNGIREA PLAFOANĂRII PREȚULUI LA ALIMENTELE DE BAZĂ CU ÎNCĂ ȘASE LUNI

Kelemen Hunor a anunțat, joi, că UDMR va susține în ședința coaliției de săptămâna viitoare menținerea plafonării prețului la alimentele de bază pentru cel puțin încă șase luni.

”În primul rând, nu a fost o discuţie în coaliţie. (…) În momentul când noi am crescut TVA-ul şi au crescut preţurile la energie, inflaţia e aproape de zece la sută. În septembrie va depăşi 10% categoric, indiferent cine ce spune”, a declarat liderul UDMR.

Hunor a subliniat că este în favoarea păstrării acestei măsuri: ”Eu am spus în coaliţie că eu sunt pentru a păstra această plafonare, oamenii trebuie să simtă că-s protejaţi. (…) Din 2023 de când a fost introdusă această plafonare în acele segmente s-a păstrat un preţ mai rezonabil, trebuie păstrat şi săptămâna viitoare asta va fi poziţia noastră – să păstrăm cel puţin şase luni de zile plafonarea adaosului comercial”.

Sursa: Newsinn