DECIZII DE RECALCULARE A PENSIILOR RIDICATE ÎNAPOI DE POŞTAŞI, ÎN ALBA

Decizii de recalculare a pensiilor unor vârstnici din judeţul Alba oprite de la distribuire din motive de erori.

Decizii de recalculare a pensiilor unor vârstnici din judeţul Alba au fost oprite de la distribuire, pentru că există suspiciunea că ar putea conţine erori. Oficialii Casei Judeţene de Pensii Alba nu au putut preciza despre câte decizii este vorba, subliniind că se va face o reverificare a acestora.

Mai mulţi pensionari din judeţul Alba au reclamat că nu au primit deciziile de recalculare a pensiilor, oamenii susţinând că au fost informaţi de factorii poştali că de la Casa de Pensii s-a solicitat oprirea de la distribuire a unora dintre deciziile de recalculare pe motiv că ar fi greşite. Mai mult, unor persoane li s-a luat înapoi deciziile pe care le primiseră.

Jurnaliştii locali susţin, citând surse, că ar putea fi vorba despre o mie de astfel de decizii. Conducerea Casei Judeţene de Pensii Alba a confirmat că mai multe decizii de recalculare au fost oprite de la a fi distribuite, fără a putea preciza care este numărul acestora.

”Noi am transmis către poştă deciziile de pensii pe care trebuiau să le distribuie către beneficiarii noştri. Noi, în permanenţă, am făcut, împreună cu Casa Naţională, verificări ale bazelor de date. Ca urmare a unor verificări, am constatat că ar fi important să nu distribuim un anume număr de decizii pentru a fi reanalizate. Am considerat extrem de important să evităm situaţia în care pensionarul să primească o decizie eronată sau cu elemente incomplete, fapt pentru care am solicitat astfel colegilor de la Poştă să nu le distribuie în teritoriu, astfel încât noi să putem să venim cu alte decizii de revizuire, dacă se impune. În momentul în care acele decizii le-am solicitat a fi reţinute de la a fi transmise beneficiarilor, nu aveam exact cunoştinţă că ar fi greşite sau nu, dar exista şi posibilitatea ca unele să fie şi greşite, dar nu neapărat. Doar că, având anumite chei de control, am încercat să evităm anumite erori în emiterea acelor decizii”, a declarat pentru News.ro directorul Casei Judeţene de Pensii Alba, Cornelia Miclea.

Ea a precizat că în jurul datei de 19 a fost făcută solicitarea pentru oprirea de la distribuire a deciziilor de pensionare. ”Noi nu vrem să creăm panică în rândul pensionarilor. Vrem ca ceea ce ajunge la dânşii să fie corect. (…) Nu contestă nimeni că nu sunt greşeli, dar avem temei legal, avem posibilitatea de a le revizui. Noi am vrut să evităm situaţiile acestea deosebite şi să mai facem o reanaliză a unor decizii”, a precizat Miclea.

Ea a subliniat că pensionarii îşi vor primi drepturile începând cu luna septembrie.

Sursa: Realitatea de Arges