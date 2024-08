ROMÂNIA CU ȘAPTE MEDALII LA JOCURILE OLIMPICE DE LA PARIS

România se menţine pe locul 12 în clasamentul medalilor la Jocurile Olimpice de la Paris, cu șapte medalii, trei de aur, trei de argint și una de bronz.

După a opta zi oficială de competiții de la Jocurile Olimpice de la Paris, România are șapte medalii, trei de aur, trei de argint și una de bronz, ocupând un loc onorant între națiunile participante.

China se menține lider în clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, după întrecerile de sâmbătă, a opta zi oficială de competiții, în timp ce România se menține pe locul 12, după medalia de aur cucerită la opt plus unu feminin.

China are 16 medalii de aur, 12 de argint și 9 de bronz, fiind urmată de SUA (14-24-23) și Franța (12-14-15) etc. România are șapte medalii, trei de aur, trei de argint și una de bronz.

Aur au câștigat înotătorul David Popovici la 200 metri liber, canotorii Andrei Cornea și Marian Enache la dublu vâsle masculin și echipajul feminin de opt plus unu (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereș, Ioana Vrînceanu, Simona Radiș, Victoria Ștefania Petreanu).

Argintul a fost obținut de Ancuța Bodnar și Simona Radiș la dublu vâsle feminin, Ioana Vrînceanu și Roxana Anghel la dublu rame feminin, Gianina van Groningen și Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin – categorie ușoară, iar bronzul a fost cucerit de David Popovici la 100 metri liber.

Pe locul doi se află SUA, cu 61 medalii, urmat de Franța cu 41, Australia cu 27, Anglia cu 33, Coreea de Sud cu 21, Japonia cu 22, Italia cu 19, Olanda cu 14, Canada cu 15, Germania cu 10 și România cu 7.

