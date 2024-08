CĂTĂLIN CHIRILĂ RATEAZĂ FINALA OLIMPICĂ LA CANOTAJ

Canotorul Cătălin Chirilă se clasează pe locul 5 în semifinală, ratând șansa la finala olimpică.

Canotorul român Cătălin Chirilă a terminat semifinala sa pe locul 5, cu timpul de 3:45.78, poziție care îl face să rateze finala olimpică. Chirilă va evolua în finala B pentru locul 9 în clasamentul general. Cătălin a pierdut calificarea în finala olimpică la limită, întrucât adversarul său direct, italianul Carlo Tacchini, s-a clasat pe poziția a patra cu timpul de 3:45.42. Câștigătorul acestei semifinale a fost germanul Sebastian Brendel.

Cătălin Chirilă a declarat, vineri, după ce în semifinalele probei de canoe simplu 1.000 m s-a clasat pe un loc care nu i-a permis calificarea în finala pentru medalii şi apoi, în finala B, a încheiat pe primul loc, că pentru el este dureros, dar totodată este o lecţie bine primită, menţionând că avea nevoie “de o astfel de cădere” și că privește cu încredere spre viitor, transmite News.ro.

“Cred că e mult spus că aveam aşteptări, într-adevăr îmi doream, dar nu pot spune că aveam aşteptări, pentru că trebuia să iau fiecare cursă pas cu pas, să o trăiesc la intensitatea maximă, şi la final ajungeam la obiectivul stabilit. Din păcate nu am ajuns la obiectivul pe care mi l-am propus și este o lecţie pentru mine. Jocurile Olimpice le voi ţine minte toată viaţa, cu siguranţă. Cel puţin această ediţie.

În semifinală nu am reuşit să fac faţă condiţiilor meteo și efectiv m-au scos din ritm acele valuri, care mi-au luat din direcţie. La un moment dat, a trebuit să mă concentrez mai mult pe cârmă decât pe palele cu care trebuia să înaintez. M-am ţinut de tactică până în ultimii metri. Din punctul acesta de vedere a fost excepţional. Am simţit că m-am urcat pe adversari, însă avantajul pe care l-au avut ei în ultima parte și-a spus cuvântul. Acele sutimi le-am pierdut exact în ultimii metri.

Am controlat foarte bine cursa în prima parte, am vâslit relaxat, ştiam că pot declanşa finişul. Am și făcut-o în ultimii 300 de metri, am urcat, însă, cu vremea nu te poţi pune. Asta este principala concluzie pe care o pot trage”, a spus Chirilă.

Sursa: Realitatea de Arges