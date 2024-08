GLORIE ȘI MEDALII LA JO 2024: Canotoarele Române Ancuța Bodnar și Simona Radiș Obțin Argintul!

Bucurie avem și din partea fetelor la JO 2024! Canotoarele române Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş au câştigat medaliile de argint în proba de dublu vâsle feminin, joi, 1 august la Jocurile Olimpice de la Paris.

Vicecampioanele olimpice au declarat la finalul probei că au dat totul pentru această performanță. „Suntem fericite pentru acest rezultat. Am dat totul în această cursă. Mai mult de atât nu mai puteam să facem. Aşteptăm cursa următoare şi sperăm să fie acolo aşa cum ne dorim”, a declarat pentru TVR Ancuţa Bodnar.

„Ne bucurăm că au reuşit băieţii să cucerească aurul. Noi nu am reuşit acum, dar cu siguranţă am dat tot ce am putut. Nu cred că am spus niciodată că dacă ar mai fi fost o lovitură, nu aş fi putut să o fac, dar astăzi aşa a fost. (…) Sunt mândră de echipa noastră, că am luptat şi nu am renunţat. Deşi anul nostru a fost foarte greu, nimeni nu ştie. Este uşor să-ți dai cu părerea din exterior, dar ce în sufletul nostru şi în minţile noastre doar noi ştim. Şi atunci noi mergem mai departe, (…) noi mai avem o finală, una de opt plus unul, acolo sperăm să schimbăm culoarea”, a spus la rându-i Simona Radiş.

