Jandarmeria Argeș se implică în Ziua de Curățenie Națională

Jandarmeria Argeș va participa la acțiuni de ecologizare în Ziua de Curățenie Națională.

Sâmbătă, pe 21 septembrie, Jandarmeria Argeș va participa, ca în fiecare an, la Ziua de Curățenie Națională, un eveniment organizat de Asociația Let’s Do It, Romania!

Potrivit unui comunicat de presă, voluntari ai Jandarmeriei Argeș vor participa la acțiuni de ecologizare pe albia râului Argeș, alături de ceilalți participanți.

„Suntem bucuroși să fim parte din acest proiect de amploare, care susține protejarea naturii și încurajează implicarea activă a comunității. Îi invităm pe toți cetățenii să ni se alăture pentru a demonstra că doar prin eforturi comune putem contribui la crearea unui mediu curat și sănătos” – se mai arată în comunicatul Jandarmeriei Argeș.

Sursa: Realitatea de Arges