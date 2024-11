IRINEL COLUMBEANU, PE DRUMURI GRELE: PROBLEME DE SĂNĂTATE ȘI FINANCIARE ÎN AZIL

Fostul magnat Irinel Columbeanu se confruntă cu probleme grave de sănătate și financiare, fiind nevoit să se retragă într-un azil.

La 67 de ani, fostul om de afaceri Irinel Columbeanu, pe vremuri printre cele mai influente personalități ale vieții de lux din România, se confruntă cu probleme grave de sănătate și financiare. Obișnuit să câștige mult și să cheltuiască la fel, acum are probleme cu asigurarea subzistenței.

După ce a suferit două accidente vasculare cerebrale, Columbeanu a fost forțat să se retragă în azilul din Ghermănești. Acolo a încercat și să obțină ajutorul unui psihiatru pentru a-și depăși traumele. Situația sa este deloc confortabilă, iar sănătatea sa este precară conform declarațiilor lui Ion Cassian, proprietarul azilului în care locuiește.

Ion Cassian a relatat: „Este mai calm acum și are o atitudine optimistă. Am sunat la un medic pentru a-i recomanda un tratament, deoarece are probleme cu somnul. În plus, este trist pentru că nu poate călători cu avionul pentru a-și vizita fiica, Irinuca, care locuiește în Statele Unite”. Medicul consultat l-a sfătuit pe Columbeanu să nu mai zboare din cauza riscurilor la care s-ar expune, ceea ce l-a determinat pe fostul magnat să-și reevalueze perspectivele de viitor.

Sursa: Realitatea de Arges