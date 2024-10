IONUȚ STROE CRITICĂ USE PENTRU SONDAJE ȘI LIPSA UNUI PROGRAM CONCRET: ”ALEGERILE NU SE CÂȘTIGĂ DIN PIX”

Purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal (PNL), Ionuț Stroe, a lansat o serie de critici la adresa Uniunii Salvați România (USR) și a sondajului comandat recent de acest partid. Într-o declarație făcută publică, Stroe a descris sondajul drept o încercare de a îmbunătăți imaginea USR, fără a fi susținut de realizări concrete sau de un program politic clar.

Mă așteptam ca USR să prezinte ceva, orice, un program, ofertă, înainte de a se lăuda cu cifre prin sondaje. E totuși ciudat să pretinzi că ai crescut în sondaje, fără să faci nimic. E ciudat să te lauzi cu așa ceva, atunci când candidatul tău la prezidențiale, Elena Lasconi, este încă în clasa întâi la politică externă și nu știe nici măcar ce trupe NATO se află în România.

Rămâne cum am stabilit: singurul partid care are forța să se bată și să oprească PSD, care are structuri puternice, are 1146 primari, are un program, are experiență – este Partidul Național Liberal. Le dau un sfat celor din USR: alegerile nu se câștigă din pix, cu sondaje inventate, ci cu multă muncă și convingere”, a transmis Ionuț Stroe.