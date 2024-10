FC ARGEȘ OBTINE O VICTORIE IMPORTANTĂ ÎN FAȚA METALOGLOBUS BUCUREȘTI

FC Argeș a învins Metaloglobus București cu 2-1, obținând trei puncte prețioase în etapa a noua.

Cele trei puncte obținute de FC Argeș pe terenul echipei Metaloglobus București, astăzi, în cadrul etapei a noua, îi determină pe elevii lui Bogdan Andone să spere că vor obține mai multe rezultate pozitive în confruntările care vor urma. Cu scorul de 2-1 s-au impus piteștenii în fața grupării pregătite de către Ianis Zicu, victoria fiind cu atât mai importantă cu cât a fost obținută în fața echipei clasate pe locul secund în campionat. Contactat telefonic, Ionuț Rădescu, mijlocașul echipei FC Argeș, ne-a vorbit despre jocul câștigat în fața celor de la Metaloglobus. „A fost un meci foarte greu, eram conștienți că vom avea în față o echipă redutabilă, care nu întâmplător se află pe locul secund în Liga 2. Metaloglobus a marcat multe goluri în ultimele meciuri, așa că am pregătit cu meticulozitate acest joc. Am intrat pe teren fără frică, foarte determinați, pentru că știam ce ne așteaptă, știam ce fotbal practică adversarul. I-am analizat toată săptămâna pe cei de la Metaloglobus și am știut exact care sunt punctele lor slabe. Știam că fac greșeli în apărare, că se complică, îi cunoșteam foarte bine. Am pregătit cu seriozitate și am exersat la antrenamente fazele fixe, iar astăzi am marcat două goluri chiar din faze fixe. De asemenea, cred că punctul nostru forte a fost dorința foarte mare pentru a obține victoria, aveam mare nevoie de ea. Consider că momentul determinant al jocului l-a constituit chiar marcarea primului gol, pentru că ne-a dat încredere că putem orice. Ne așteaptă meciul cu Chindia Târgoviște, care nu va fi ușor, dar avem două săptămâni la dispoziție să-l pregătim și să legăm victorii”, ne-a declarat Ionuț Rădescu, mijlocașul echipei FC Argeș.

Sursa: Realitatea de Arges