ION ILIESCU, VĂZUT PRIN OCHII LUI ADRIAN NĂSTASE

„Înțelepciunea politică, aceasta este sintagma care îl caracterizează cel mai bine pe Ion Iliescu”, susține Adrian Năstase. Fostul premier a declarat că șeful de stat care a condus România după „89 a dat dovadă de o experiență politică care a contribuit la dezvoltarea țării.

„Nu sunt obisnuit sa fac caracterizari intr-un cuvant, pentru ca intotdeauna lucrurile sunt complicate, dar mi se pare important ca stia sa asculte.

Nu era intotdeauna foarte hotarat tocmai pentru a lasa sa vada cum evolueaza lucrurile. ideea cu taiatul cozii cainelui dintr- o singura lovitura nu l-a apropiat de Dinu Patriciu, deci un anumit tip de experienta politica care fara indoiala ca a contat foarte mult si, as spune, ca intelepciunea este mai curand intelepciunea politica”, spune fostul premier.