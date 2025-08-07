ION ILIESCU, ÎNMORMÂNTAT LA CIMITIRUL MILITAR GHENCEA

Fostul președinte al României Ion Iliescu a murit marți, la 95 de ani, la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, din București, unde fusese internat în ultimele două luni.

Astăzi, sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte va fi depus la Cimitirul Militar Ghencea. Este zi de doliu național.

Ceremonia de astăzi va fi restrânsă, doar în prezența familiei și a persoanelor apropiate.

Cel mai probabil, Nina Iliescu nu va participa la înmormântarea soțului său. Cauza o reprezintă starea de sănătate precară în care se află, persoana alături de care fostul șef de stat și-a petrecut peste 70 de ani din viață fiind imobilizată la pat.

„Este acasă și nu va participa la înmormântare. Nu a fost la Cotroceni pentru că nu se simte bine cu sănătatea”, a declarat, la un post TV, Gelu Voican Voiculescu.