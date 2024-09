INTERVIU CU NICOLAE CIUCĂ DIN MIJLOCUL DEZASTRULUI DE LA GALAȚI: ”OAMENII SUNT CÂT SE POATE DE DISPERAȚI”

Nicolae Ciucă a fost în mijlocul sinistraților de când viitura a lovit mai multe localități din Galați. Președintele Senatului i-a ascultat pe oamenii disperați, mulți dintre ei rămași fără tot ce au strâns într-o viață întreagă. Echipa Realitatea Plus a stat de vorbă, în exclusivitate, cu Nicolae Ciucă.

„Văd și nu-mi vine să cred ceea ce s-a întâmplat aici. Oamenii sunt cât se poate de disperați. Sunt oameni care… li se pare că au pierdut totul după o viață de muncă și nu că li se pare, așa este.

Pentru că, efectiv, apele au distrus casele, au distrus bunurile… Uitați-vă în ce fel arată toate aceste aluviuni care sunt absolut foarte greu de curățat. Instituțiile de forță ale statului, am discutat cu ministrul Afacerilor Interne, am discutat cu ministrul Apărării, am discutat inclusiv cu premierul pe măsurile urgente și asta înseamnă personal cât mai mult care să vină și să ajute.

E nevoie de oameni, e nevoie de unelte genistice și să poată să se curățe toată cantitatea aceasta imensă de mâl, de tot felul de obiecte. Militarii o fac pentru că așa simt, dar am întâlnit și voluntari care fac același lucru pentru că simt că oamenii au nevoie de sprijinul lor. Este un gest de solidaritate și de empatie care mi se pare că ne dă acea minimă speranță că putem să mergem mai departe”, a spus Nicolae Ciucă într-un scurt interviu pentru Realitatea PLUS.