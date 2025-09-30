INSP: 3.785 DE CAZURI NOI DE PERSOANE INFECTATE CU SARS-COV-2 ÎN PERIOADA 22 – 28 SEPTEMBRIE

Un număr de 3.785 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în perioada 22 – 28 septembrie, în scădere cu 15,1% faţă de săptămâna precedentă, a informat, marţi, Institutul Naţional de Sănătate Publică.

O mie dintre cazurile noi din ultima săptămână sunt la pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare/o altă reinfectare.

Potrivit INSP, au fost raportate 8 decese la persoane cu COVID-19, toate prezentând comorbidităţi.

În aceeaşi perioadă au fost efectuate 506 teste RT-PCR şi 14.665 teste rapide antigenice.

Rata pozitivităţii a fost de 24,9%, în scădere cu 4,4% faţă de săptămâna anterioară.

