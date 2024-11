FC ARGEȘ: PROGRAMUL MECIURILOR DE ACASĂ

FC Argeș revine pe teren propriu, jucând patru meciuri consecutiv acasă în noiembrie.

FC Argeș revine pe teren propriu, unde a disputat doar trei din cele zece meciuri oficiale bifate până în acest moment. Alb-violeții vor juca de patru ori consecutiv în fața propriilor suporteri, în perioada 02-13 noiembrie.

Programul meciurilor este următorul: FC Argeș Basketball vs. CSM Petrolul Ploiești (Liga Națională, 02.11 – ora 19:00) FC Argeș Basketball vs. Spójnia Stargard (FIBA Europe Cup, 06.11 – ora 19:00) FC Argeș Basketball vs. CSM Constanța (Liga Națională, 09.11 – ora 19:00) FC Argeș Basketball vs. CSM Oradea (FIBA Europe Cup, 13.11 – ora 19:00).

Cu un program infernal, ce a inclus foarte multe deplasări interne și internaționale, vulturii nu au parte de sezonul de început pe care și-l doreau. Ei au nevoie de susținerea tuturor suporterilor în perioada următoare. Reamintim că meciurile europene au revenit la Pitești după 12 ani, iar acest lucru reprezintă o mare mândrie pentru fanii sportului din Pitești. Biletele sunt disponibile pe www.biletesmart.ro/pitesti și la Casieria Pitești Arena (Strada Basarabiei 35).

Sursa: Realitatea de Arges