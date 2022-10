Un incendiu violent a izbucnit într-un bloc dintr-o zonă rezidențială adiacentă Șoselei Nordului din București. Potrivit ISU, flăcările au cuprins acoperișul unei penthouse, iar riscul este ca focul să se extindă la clădirile învecinate. Purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov, Daniel Vasile, a făcut un apel în direct la Realitatea

Un incendiu de proporții s-a produs marți seară pe Șoseaua Nordului din Capitală. Potrivit ISU, flăcările au izbucnit pe acoperișul unei penthouse.

Purtătorul de cuvânt al ISU București Ilfov, Daniel Vasile, a declarat că pompierii au intrat în clădirea care arde, fostul hotel Perspepolis si au urcat până la penthouse-ul de la ultimul etaj, dar nu au descoperit persoane.

Din primele informații, se pare că incendiu s-a produs la fostul Hotel Persepolis, transformat ulterior în bloc de locuințe.

PENTHOUSE-UL NU ERA LOCUIT, ERA DE VÂNZARE – AGENT IMOBILIAR

Potrivit unei agenții imobiliare, penthouse-ul unde a izbucnit focul ocupă ultimele 2 etaje ale clădirii și are o suprafata totala utila de 443 mp utili, compus din 7 camere, distribuit pe ultimele doua etaje.

„Cel mai probabil, incendiul a avut o dezvoltare foarte rapida, intensa. Suprafata initiala era de aprox. 80 mp, acum s-a ajuns la 600, exista un risc foarte mare sa se extinda. Nu a existat o persoana care sa ne confirme sau sa ne infirme ca exista persoane in acest apartament. Dezvoltarea incendiului e intensa, violenta”, a declarat, intr-o interventie la Realitatea Plus, Daniel Vasile.

Totodata, purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti-Ilfov a cerut persoanelor care se afla in trafic sa faciliteze deplasarea autospecialelor in zona, locuitorii blocurilor invecinate au fost sfatuiti să închidă ferestrele pentru ca fumul dens să nu pătrundă în locuințe, iar locatarii care se afla in vecinatatea au fost indrumati să părăsească imobilul, pentru că există riscul de propagare a făcărilor la cladirile invecinate.

La fața locului au acționat inițial 8 autospeciale de stingere, un echipaj de descarcerare și unul de SMURD, iar apoi au mai fost trimise încă 3 autospeciale.

Sursa: Realitatea de Bucuresti