Un incendiu a izbucnit în această după-amiază la spitalul de copii „Sf. Maria” din Iași, în pavilionul administrativ, din corpul B, la etajul 2 al clădirii, în secția ATI. Conform primelor informații au fost evacuați șapte copii dintr-un salon-tampon.

In aceasta seara, in jurul orei 19.00, polițiștii au fost sesizați prin apel unic de urgentă 112, despre faptul ca intr-un salon al unei unități medicale a apărut un incendiu. In urma sesizării, polițiștii ieșeni s-au deplasat la fata locului in vederea stabilirii situației de fapt. La fata locului a fost trimis și un echipaj al Biroului Rutier Iasi pentru dirijarea traficului rutier in zona.

ACTUALIZARE. La fata locului salvatorii intervin cu 6 mașini de stingere, 1 autospeciala de descarcarare, 2 autospeciale de transport victime multiple, 2 autoscari si 1 cisterna.

Totodata, la locul interventiei au fost trimise 3 ambulante SMURD și 1 unitate de terapie intensiva mobila. La acest moment incendiul este localizat, astfel ca a fost eliminat pericolul extinderii la vecinatati.

Pana la acest moment, 12 persoane au fost evacuate.

Articol în curs de actualizare…

Sursa: Realitatea de Iasi