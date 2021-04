Pompierii argeșeni au intervenit marți în localitatea Pitești și în comunele Băbana, Merișani și Mușătești, pentru oprirea incendiilor de vegetație uscată pe o suprafață de aproximativ 4510 mp.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Puică Nicolae” al Judeţului Argeş face apel către cetățeni să respecte măsurile specifice de prevenire a incendiilor, la arderea vegetaţiei uscate, a miriştilor, a gunoaielor, a deşeurilor şi a altor materiale combustibile:

1. Aceste activităţi nu vor fi efectuate pe timp de vânt, în perioadă de caniculă şi secetă sau la lăsarea întunericului;

2. Supravegherea în permanenţă a focului până la stingerea completă a acestuia;

3. După arderea completă, resturile vor fi stropite cu apă pentru a împiedica reaprinderea focului sub acţiunea curenţilor de aer sau împrăştierea resturilor aprinse;

4. Asigurarea în apropiere a unui recipient cu apă şi a unor unelte (lopeţi, măturoaie etc.) pentru cazul în care focul scapă de sub control;

5. Arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate, a resturilor vegetale, a gunoaielor, a deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii;

6. Arderea resturilor se va face la o distanţă de minimum 10 m faţă de materialele combustibile (construcţii, depozite de lemn, furaje, garduri de lemn etc.) şi la 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie, gaze şi lichide combustibile;

7. Arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, a deşeurilor şi a miriştilor se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc deschis, după ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă: emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens.

”lucrul cu foc deschis, fără obținerea permisului de lucru cu focul de la autoritățile administrativ-teritoriale și fără respectare prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI 163/2007 se poate sancționa cu amendă contravenţională între 2500-5000 de lei. Nerespectarea măsurilor specifice la efectuarea arderilor de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale are consecinţe grave asupra comunităţii prin pierderi de vieţi omeneşti, producerea de pagube materiale şi afectarea mediului înconjurător”- ISU Argeș.

Sursa: Realitatea de Arges