ÎNALTA CURTE CONFIRMĂ: FCSB NU ESTE STEAUA BUCUREȘTI. DECIZIA ESTE DEFINITIVĂ

“Respinge, ca nefondat, recursul declarat de paratul Fotbal Club FCSB S.A. (fosta Fotbal Club Steaua Bucuresti S.A.) impotriva incheierii din 18 septembrie 2023 si a deciziei nr. 1285 A din 23 octombrie 2023 pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti-Sectia a III-a civila si pentru cauze cu minori si familie in dosarul nr.48951/3/2017*. Definitiva”.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a pus punct definitiv unei controverse care durează de peste un deceniu: Fotbal Club FCSB SA, deținută de omul de afaceri George “Gigi” Becali, nu este și nu are nicio legătură legală cu clubul Steaua București, deținut de Ministerul Apărării Naționale (MApN), scrie luju.ro

DNA trebuie sa se sesizeze

Este evident ca decizia ICCJ restabileste adevarul istoric si pune punct oricarei tentative viitoare de furt de identitate din partea FCSB. Iar asta pentru ca hotararea instantei supreme este definitiva.

Nu s-a intamplat nu pentru ca nu se poate, ci pentru ca totul este blocat de la cel mai inalt nivel politic, conform unor surse, de oameni aflati in legatura cu afaceristul Gigi Becali. Spre exemplu, unul dintre numele cele mai vehiculate in acest context este cel al lui Eduard Bachide, secretar de stat in Ministerul Apararii Nationale si responsabil de activitatea CSA Steaua, personaj despre care se afirma ca ar fi fost inventat de celebrul Viorel Hrebenciuc, acesta din urma prieten vechi cu Gigi Becali.

Această decizie istorică a Înaltei Curți este un pas important în restabilirea adevărului și a drepturilor clubului Steaua București, cel mai mare club de fotbal din istoria României.