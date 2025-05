ILIE BOLOJAN – BILANŢUL CELOR 100 DE ZILE CÂT A ASIGURAT FUNCŢIA DE LA PALATUL COTROCENI

Preşedintele interimar, Ilie Bolojan, a susţinut miercuri o conferinţă de presă pentru bilanţul celor 100 de zile cât a asigurat funcţia de la Palatul Cotroceni, care au fost centrate pe asigurarea stabilităţii ţării şi organizarea alegerilor prezidenţiale.

El a apreciat că scrutinul a fost bine organizat şi a reflectat voinţa cetăţenilor, prezenţi în număr foarte mare la vot. Ilie Bolojan a remarcat absenţa incidentelor majore, precum şi desfăşurarea în bună regulă a procesului electoral, dar şi faptul că timp de două zile nu au fost semnale publice privind existenţa unor probleme.

Oana Bâlă a urmărit conferinţa de presă de la Palatul Cotroceni şi a realizat o sinteză:

Preşedintele interimar, Ilie Bolojan, a spus că a preluat mandatul în condiţii dificile în plan intern şi într-un context internaţional turbulent, marcat de războiul din Ucraina şi de dialogul inconstant dintre Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană.

Ilie Bolojan a precizat că în perioada în care s-a aflat la conducerea ţării a ancorat pe doi piloni politica externă şi cea de apărare: Pilonul apartenenţei noastre la Uniunea Europeană, care înseamnă pentru noi condiţii pentru prosperitate, înseamnă valori, înseamnă fonduri europene, înseamnă dezvoltare.

Al doilea pilon a fost apartenenţa la NATO şi relaţia cu Statele Unite ale Americii, pentru că NATO este o entitate eficientă şi respectată, cât timp principala forţă militară, care asigură funcţionarea NATO şi capacitatea de reacţie, este prezentă şi îşi menţine toate angajamentele şi, deci, consolidarea relaţiilor cu Statele Unite şi parteneriatul strategic a fost al doilea pilon important.

O altă direcţie importantă a fost cea de stabilitate a politicii interne şi de dialog instituţional, după cum afirma preşedintele interimar.

Ilie Bolojan s-a referit şi la colaborarea cu guvernul: Colaborarea cu guvernul, în această perioadă, a fost o prioritate, pentru că, în condiţii de deficit bugetar mare, instabilitatea politică înseamnă complicăţii şi mai mari şi dacă am făcut ceva, cred că această stabilitate a contribuit la derularea unor procese normale şi a fost o direcţie importantă şi se cuvine să mulţumesc Guvernului României, fostului premier, Marcel Ciolacu, tuturor miniştrilor pentru această colaborare pe care am avut-o, care a însemnat că în materie de poziţionări externe, nu ştiu, pe componentele de energie, de competitivitate, am avut poziţii elaborate şi toate angajamentele pe care ni le-am luat au fost respectate şi direcţiile au fost stabilite împreună cu guvernul.

Potrivit lui Ilie Bolojan, alegerile prezidenţiale s-au desfăşurat în bune condiţii: Consider că am avut nişte alegeri desfăşurate în bune condiţii, în condiţii de dezbateri politice, în condiţii de libertate, de normalitate şi românii şi-au exprimat punctul de vedere. Şi prezenţa mare la vot pe care am avut-o şi derularea fără incidente şi fără observaţii din partea celor care au supravegheat aceste alegeri arată că a fost o organizare bună.

Întrebat dacă doreşte să preia funcţia de premier în viitorul guvern, Ilie Bolojan a declarat că desemnarea îi aparţine preşedintelui ales, Nicuşor Dan, după ce se consultă cu partidele.

Ilie Bolojan consideră că un prim-ministru eficient trebuie să aibă autoritate, o majoritate solidă în parlament şi o echipă competentă de miniştri: Consider că, indiferent cine este prim-ministru, dacă există o majoritate parlamentară stabilă, acest lucru este un avantaj pentru capacitatea de reformă, este un avantaj pentru ţara noastră din punct de vedere al percepţiei de guvern stabil, care înseamnă, poate, dobânzi mai mici la creditele pe care le luăm şi, în general, încredere suplimentară pe care cei care investesc în România o au în ţara noastră, pentru că văd un guvern care se bazează pe o majoritate stabilă, pe un plan clar, pe nişte măsuri asumate, cu termene, cu responsabilităţi, şi deci asta ar fi o situaţie mai bună.

Preşedintele interimar speră să nu se ajungă la un guvern minoritar şi consideră, totodată, că actuala situaţie cu interimat la guvern nu trebuie prelungită. Cu cât se face mai repede un guvern, cu atât va fi mai bine pentru dialogul cu Comisia Europeană, cu băncile şi cu investitorii din România, a mai spus Ilie Bolojan.