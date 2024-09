DRAMA INGINERULUI SILVIC SEVER PAHONȚU ȘI LIPSURILE DE REACȚIE ALE AUTORITĂȚILOR

Soția fostului inginer silvic, Sever Pahonțu, relatează abuzurile și neimplicarea autorităților în cazul tragic.

La finalul lunii octombrie 2018, soția inginerului silvic Sever Pahonțu, fosta judecătoare Gabriela Pahonțu, președinta Judecătoriei Curtea de Argeș, a acceptat să vorbească despre infernul la care a fost supus acesta în cadrul serviciului de la Direcția Silvică Argeș, sub conducerea lui Armand Chiriloiu.

Regim sancționatoriu halucinant, ca urmare a neintervenției ing. silvic Sever Pahonțu la soția sa, președinta Judecătoriei Curtea de Argeș, pentru „optimizarea” dosarului în care a fost condamnată la închisoare cu executare Alina Chiriloiu, soția directorului Armand Chiriloiu. Inginerul silvic Sever Pahonțu, soţul ei, mort în final de cancer datorat stresului, a fost supus unor tratamente umilitoare și multor alte abuzuri.

De ce? Fosta judecătoare Gabriela Pahonţu a declarat că autorităţile nu au avut nicio reacţie la dezvăluirile tragice făcute de soţul său, ing. Sever Pahonţu: „Nu cred că prescripția urmăririi penale a împiedicat autoritățile să sesizeze organele judiciare!”

Reamintim că ing. silvic Sever Pahonțu, ajuns în condiția efectivă de muribund, a scris un memoriu prin care a adus această situație la cunoștința autorităților publice, RA Romsilva, Consiliul Judeţean și Prefectura Argeș, fără nicio reacție din partea acestora până în ziua de azi.În memoriul său, inginerul Sever Pahonțu vorbește despre sancțiuni disciplinare aplicate, desfacerea contractului de muncă, plângerile penale care i s-au făcut și despre luptele purtate în instanță pentru câștigarea locului de muncă pierdut. „Începând cu anul 2012, mi s-au aplicat numeroase sancțiuni disciplinare tocmai pentru că în contractul colectiv de muncă există prevederea conform căreia salariatul care are trei sancțiuni disciplinare definitive i se desface contractul de muncă. Am contestat toate aceste sancțiuni în instanță și am câștigat definitiv, conform hotărârilor…De asemenea, directorul Direcției Silvice, Armand Chiriloiu a formulat împotriva mea 5 plângeri penale și ca urmare a acestora mi-a suspendat contractul de muncă începând cu data de 14 octombrie 2014. Evident că am contestat și această măsură abuzivă, am câștigat definitiv în instanță și în baza hotărârii judecătorești am fost reintegrat în funcție începând cu data de 01.07.2015”, consemna acesta.

Cu o tușă personală, directorul Armand Chiriloiu ne atenționează (n.r – din nou!): „Vă rugăm să aplicați legea cu bună credință și nu în mod abuziv, șicanator, așa cum procedați adeseori”.

Este vorba despre o listă cu 17 puncte despre care ziariștii și cetățenii în general pot întreba, sunt de fapt date care intră, în general, la categoria publicitate.

Sursa: Realitatea de Arges