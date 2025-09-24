HORAȚIU POTRA A FOST REȚINUT ÎN DUBAI

Fostul mercenar Horațiu Potra a fost reținut, miercuri, în Dubai, potrivit unor surse Realitatea PLUS. Autoritățile din România cer extrădarea lui pentru a fi judecat într-un dosar pentru tentativă de lovitură de stat.

Horațiu Potra a fost reținut de autoritățile din Emiratele Arabe Unite încă din weekend, la cererea autorităților de la București.

Ministerul Justiției din România a demarat deja procedura de extrădare a fostului mercenar pentru a fi tras la răspundere pentru acuzațiile care i se aduc într-un dosar privind tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.

Procedura este una greoaie și asta pentru că România nu are un tratat de extrădare cu Emiratele Arabe, iar în acest caz autoritățile de la noi trebuie să negocieze cu cele din Dubai astfel încât acestea să dea undă verde pentru aducerea lui Horațiu Potra în țară.