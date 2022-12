Duminică de la ora 17.00, în Sala Polivalentă Danubius din Brăila, peste 1500 de spectatori au venit să vadă la lucru echipa antrenată de Costică Buceschi, care nu ai jucase un meci oficial pe teren proproi de mai bine de două luni. După o primă repriză în care din primele 25 de minute au fost conduse cam 15 minute, în repriza a doua handbalistele de la HC Dunărea s-au trezit și au profitat și de ratările echipei antrenate de Rober Licu și s-au desprins decisiv, avansul cel mai mare fiind de 9 goluri. La final HC Dunărea s-a impus cu 34-26 în fața celor de la Dacia Mioveni, echipă care cel puțin în prima repriză au demonstrat că locul din clasament nu reflectă valoarea de fapt a echipei.

HC Dunărea Brăila a deschis scorul dintr-o aruncare de la 7 metri, obținută de Venancio și transformată de Liscevic. Mioveniul a egalat prin golul lui Constantinescu, apoi Gonzalez și Quintino au dus Brăila la două goluri avans, 3-1. Oaspetele au revenit și au întors scorul 4-5 în minutul 11, iar în minutul 22 Beșleagă a marcat pentru 8-11. Severin și Udriștioiu au marcat pentru Brăila, apoi Nițu a înscris pentru Mioveni. Au urmat 4 goluri la rând marcate de jucătoarele Dunării Brăila și scorul a devenit 14-12. În ultimele secunde ale primei reprize oaspetele au avut o aruncare de la 9 metri, iar Constantinescu a aruncat peste zid și a marcat pentru 14-13.

În repriza a doua primul gol s-a marcat abia în minutul 36, când a înscris Severin, apoi Gonzalez a dus Brăila prima dată la 3 goluri avans. Mioveniul a marcat primul gol din repriza a doua abia în minutul 39, prin Beșleagă, dar Brăila a marcat de 4 ori la rând și au dus scorul la 20-16 în minutul 41. În minutul 45 Severin a dus Brăila al 8 goluri avantaj, scor 24-16. Cea mai mare diferență a fost de 9 goluri, 28-19 și 29-20, golul 29 fiind marcat de Kanaval cînd Brăila avea dublă inferioritate, după ce primise golul 20 când avea 3 jucătoare eliminate.

În minutul 54, Gomes Da Rocha a marcat pentru 31-22, apoi oaspetele au redus din handicap prin golurile marcate de Vizuete și Georgescu. Kanaval a marcat apoi pentru Dunărea, după care Bojana Milic, fostă jucătoare la HC Dunărea Brăila în primul mandat al lui Neven Hrupec, a înscris și ea, pentru 32-25. Safta și Mamic au marcat apoi pentru Brăila, iar ultimul gol al meciului a fost înscris de Vizuete, din aruncare de la 7 metri, stabilind rezultatul final, 34-26.

Au marcat pentru HC Dunăre Brăila: Lavko -6, Gonzalez -5, Severin -5, Liscevic -4, Gomes Da Rocha -3, Kanaval -2, Quitino -2, Sazdovska -2, Fais Munhoz Araujo -2, Mamic -1. Udriștioiu -1, Balog -1. Au mai jucat: Elena Șerban -3 intervenții, Mayssa Pessoa – 8 intervenții, Venancio și De Souza.

Au marcat pentru Dacia Mioveni: Lazăr -6 goluri, Constantinescu -5, Vizuete -4, Beșleagă -3, Nicolae -2, Sărățeanu -1, Georgescu -2, Nițu -2, Milic -1. Au mai jucat: M. Ion -14 intervenții, Mîrcă Olariu, Cîrjan, Darie, M. Ilie.

După această etapă, Dunărea Brăila ocupă locul 5, cu 16 puncte, în clasamentul Ligii Florilor Mol, iar Dacia Mioveni este pe locul 12, cu 6 puncte.

„Ştiam că Mioveni va veni la Brăila puternică însă noi am câştigt trei puncte foarte importante pentru noi. Ne-am pregătit foarte bine chiar dacă în prima jumătate a meciului am făcut câteva greşeli. Meciul a fost un pic mai greu la început însă cred că după ce ne-am calmat am manageriat jocul mai bine. Urmează să ne pregătim mult mai mult, cu cât trece timpul cu atât ne închegăm mai bine şi avem mai multă încredere în noi” a declarat extrema stânga a Dunării Brăila, Larissa Araujo.

„A fost un meci greu, chiar dacă în ultima parte am jucat bine, pe parcurs am cedat. Noi ne dorim să jucăm bine în fiecare meci, ne-am pregătit pentru că ştiam că la Brăila găsim o echipă foarte puternică, cu multe jucătoare bune şi de valori apropiate. Ne aşteptam să fie un meci greu dar în acelaşi timp ne aşteptam să facem şi noi un meci bun. Pentru noi urmează un meci foarte greu la Slatina, ne pregătim ca pentru oricare alt meci, vrem să câştigăm, avem nevoie de puncte” a declarat Mădălina Ion, portarul echipei CS Dacia Mioveni 2012.

Sursa: Realitatea de Braila