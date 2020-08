O noapte grea sâmbătă spre duminică, pentru Salvamontiștii argeșeni. Au fost nevoiți să intervină în două misiuni dificile, din cauza unor turiști total nepregătiți pentru traseele montane pe care le- au ales. Mai mult, unii dintre aceștia se aflau și sub influența băuturilor alcoolice.

Cadouri de ziua noastră în timpul nopții trecute, ca tot a fost ieri Ziua Salvamont. Am primit cu totii, ceea ce am meritat!

Actiune foarte lunga si grea de recuperare a doi turisti din Calarasi, noaptea trecuta, persoane complet nepregatite pentru Piatra Craiului, unde ajunsesera nu pe vreo poteca marcata mai expusa, ci chiar pe Braul de Mijloc, unde s-au blocat. Asta a insemnat o noapte intreaga pierduta de catre salvamontistii campulungeni, oameni care acum au terminat actiunea si ar trebui sa fie pregatiti pentru accidente in continuare…

In paralel, la Cota 2000 Transfagarasan, o alta dovada a regresiei de la montaniard la „munțoman” este faptul ca doi tineri, bauti, au plecat de la tunelul Transfagarasan spre… Moldoveanu, la ora 14:30. In adidasi. Halucinant, nu? In final, au fost reperati in cursul noptii la cabana Podragu, in siguranta, unde au fost indrumati sa coboare, de catre un grup de montaniarzi.

Nu in ultimul rand, tanarul evacuat cu elicopterul vineri de sub Caltun, a aratat inca din apelul catre 112 faptul ca era complet paralel cu muntele, practicand doar un fel de „munțomăneală”. Omul nu stia ce inseamna caldare alpina, cerand agasat opertorului sa defineasca termenul, nu stia foarte bine numele lacului glaciar dinspre care cobora s.a.m.d.

Oameni buni, incepeti cu munti usori, tineti in frâie ego-ul zburdalnic, care va indeamna sa mergeti din parc, direct catre Moldoveanu, Negoiu, sau Piatra Craiului. Invatati muntele incetul cu incetul, lasati netul unde alti supravietuitori se lauda ca au reusit nu-stiu-ce tura. Nu de alta, noi facem totul sa aveti happy-end ca in filmele americane, dar lucrurile se pot sfarsi si prost- Salvamont Argeș

Sursa: Realitatea de Arges