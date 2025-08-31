GUVERNUL A DOPTAT DOAR CINCI DIN ȘASE PACHETE ALE SĂRĂCIEI. REFORMA ADMINISTRAȚIEI LOCALE, DISCUTATĂ ASTĂZI ÎN COALIȚIE 

Pachetul care vizează reforma administrației locale va fi discutat, astăzi, într-o ședință de Guvern. Potrivit surselor Realitatea PLUS, motivul pentru care acest pachet nu a fost adoptat odată cu celelalte cinci, ar fi neînțelegerile din coaliție.

Ora 13:00: Ședință de Guvern pentru adoptarea ultimului pachet

Ultimele detalii despre ultimul ,,pachețel de toamnă” al Guvernului și calendarul implementării acestor măsuri de austeritate ale premierului Ilie Bolojan.

Cinci din cele șase pachete propuse de Guvernul Bolojan au fost adoptate în ședința de Guvern. Cel de-al șaselea pachet prevede administrarea locală, mai exact reforma administrației locale. Potrivit surselor Realitatea PLUS, acesta nu a fost adoptat, deoarece au fost mai multe neînțelegeri în cadrul coaliției de guvernare, fiind un pachet controversat și aspru criticat chiar de către sindicaliști.

Ne așteptăm la tăieri cu 25% a numărului de posturi din primăriile din țară. Va avea loc o ședință a coaliției de guvernare unde va fi analizat din nou acest al șaselea pachet, iar ulterior va avea loc și ședința de Guvern, acolo unde executivul, condus de Ilie Bolojan, va adopta pachetul cu numărul șase privind administrațiile locale. Va trebui să ajungă și în Parlament toate aceste șase pachete, luni, pentru asumarea răspunderii de către executivul condus de Bolojan.